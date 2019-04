Schaatsbond heeft alle vertrouwen in het vinden van een nieuwe sponsor – ‘maar jammer is het wel’

Wereldkampioenschappen afstanden in Duitsland, 2019. Ireen Wüst tijdens haar gouden race. Ze wint de 1500 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij

Het wegvallen van een hoofdsponsor is voor elke sportbond een uitdaging, maar nog meer dan elders is dat het geval bij de KNSB. De begroting van de schaatsbond leunt voor zo’n 70 procent op sponsorinkomsten. Die staan vanaf 2020 onder druk nu hoofdsponsor KPN zijn afscheid heeft aangekondigd.

Het telecombedrijf had in de lopende overeenkomst met de KNSB een optie tot verlenging van het contract tot 2022 opgenomen, maar maakt daar geen gebruik van, zo werd maandag bekendgemaakt. Mark Versteegen, directeur sponsoring bij KPN: ‘Het wordt tijd om na tien jaar het stokje over te dragen.’

Afgelopen november liet het telecombedrijf weten dat er 350 miljoen euro bezuinigd moest worden. Dat is niet de directe reden voor het stoppen van de sponsoring van de KNSB, maar het speelt op de achtergrond wel mee. Versteegen: ‘In heel het bedrijf wordt op de kosten gelet. Ook bij ons.’

Decennium

Scherpere keuzes in het sponsorbeleid leidden tot het afscheid van het schaatsen. De aandacht zal de komende jaren meer op de samenwerking met voetbalbond KNVB en de eredivisie komen te liggen. En buiten de sport op de activiteiten met het Rijksmuseum en het KPN Mooiste Contact Fonds. Versteegen kijkt met voldoening terug op het decennium schaatssponsoring. ‘We hebben alles eruit gehaald, zowel voor KPN als voor het schaatsen.’

De beslissing kwam bij de schaatsbond niet als een verrassing. De lijntjes tussen sponsor en bond zijn kort. ‘Maar jammer is het wel’, geeft Herman de Haan, directeur van de KNSB, toe.

Hij en ook KPN geven geen inzicht in de exacte bedragen, maar de sponsorbijdrage van KPN ligt tegen de 4 miljoen euro per jaar. Het gat dat ontstaan is bedraagt zo ongeveer eenderde van de totale begroting van de KNSB.

De afhankelijkheid van sponsoring is bij de KNSB groter dan bij andere bonden. Gemiddeld, zo becijferde NOCNSF in 2016, halen de sportbonden de meeste inkomsten uit ledengelden en slechts zo’n 10 procent uit sponsoring. Ondanks een grote groep schaatsliefhebbers is het ledental van de KNSB beperkt. De Haan: ‘We hebben 40.000 leden en dus zijn de inkomsten uit contributie relatief bescheiden.’

Grillen

Het maakt de schaatsbond kwetsbaar voor de grillen van de sponsormarkt. Dat geldt vooral in tijden van economische tegenwind, maar de laatste twee jaar waait de wind in de rug. Na meerdere bezuinigingsrondes wist de KNSB nieuwe geldschieters aan zich te binden. Zo werd vorig voorjaar Daikin, fabrikant van klimaatsystemen, als tweede hoofdsponsor gepresenteerd.

De Spelen van Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018) hebben de aantrekkingskracht van de schaatssport voor sponsoren de afgelopen jaren vergroot, denkt Jeroen Kraaij, manager commerciële zaken bij de KNSB. ‘Het schaatsen is een fantastisch uithangbord. Ieder jaar zijn er internationale toernooien in Nederland en we hebben olympisch succes. We zijn er niet naïef in, maar we kijken wel met veel vertrouwen naar de toekomst.’

Ook volgens Versteegen zal er een opvolger te vinden zijn voor KPN. ‘Er moeten partijen zijn die dit interessant vinden. Het is een mooie exclusieve positie. Er zijn weinig sporten met zoveel zichtbaarheid, volle stadions, hoge kijkcijfers en positieve uitstraling.’

Vuistregel

Het bedrijf dat in de voetsporen van KPN wil treden zal wel meer budget moeten vrijmaken dan de kleine 4 miljoen aan sponsorgeld. Als vuistregel in sponsorland geldt dat tegenover het sponsorbedrag een gelijk bedrag aan activatie – reclamecampagnes, evenementen – moet staan. Dat is dus al gauw een potje van zo’n 7 miljoen euro.

De KNSB is niet per definitie op zoek naar één bedrijf om het gat te vullen. Kraaij: ‘We kijken ook naar sponsoring van deelgebieden.’ De schaatsbond krijgt in de zoektocht hulp van KPN, dat niet voor niets al ruim van tevoren het einde van de samenwerking aankondigt. Versteegen: ‘Zo kunnen we samen zorgen dat er een adequate vervanger komt.’

Op het bondsbureau in Utrecht twijfelen ze er niet aan dat er partijen interesse zullen tonen. ‘Schaatssponsoring is een verstandige keuze’, zegt De Haan. ‘Al zou het wel gek zijn als ik iets anders zou beweren.’