Schaatsblog - Ja, het vriest behoorlijk, maar de weerman ziet helaas veel windwakken

In Kortenhoef:



In de serre van Jos Werkhoven zit je altijd goed. Maar nu de zon ook nog eens via de witte weilanden naar binnen kaatst, loopt de temperatuur binnen helemaal hoog op. Nu kan hij er alweer van genieten. ‘Maar gisteren zat ik hij hier toch behoorlijk katterig’, zegt hij vanachter zijn kopje koffie. ‘Die vorstperiode is zo anders uitgepakt dan ik had voorzien.’



Werkhoven is met zijn website ‘Weerstation de Arend’ een autoriteit voor alle schaatsliefhebbers tussen Utrecht en Amsterdam. Tijdens vorstperiodes bericht hij er over de ontwikkeling van het ijs op de Ankeveense plassen. Afgelopen vrijdag was hij nog zeer positief over alles wat ons deze week te wachten stond. Vraag is niet of we kunnen schaatsen, maar welke dag, was toen zijn voorspelling. Maar dinsdagmiddag heeft hij zijn publiek in een veelbekeken bericht laten weten dat het voor deze periode toch niet gaat lukken in het populaire schaatsgebied.



Met zijn onafscheidelijke bontmuts stond hij in de snijdende wind op de Dammerkade, een veelgebruikte opstapplek. ‘Dag bezoekers van Weerstation de Arend. Ik laat de beelden maar even voor zich spreken.’ Overal windwakken.



‘Ik had eerder wel gezegd dat de wind spannend zou zijn, maar dit had ik echt niet verwacht’, zegt Werkhoven. Computermodellen wezen toen ijsdiktes aan van wel 10 centimeter. ‘En het water was zo koud dat het meer twee weken geleden met een paar graden nachtvorst ’s ochtends al dicht lag.’



Werkhoven – zelf oud-onderwijzer en uitgever van onderwijsboeken - is benieuwd of meteorologen en natuurkundigen er ooit in zullen slagen modellen te maken die kunnen voorspellen waar het ijs dik genoeg zal zijn. ‘Dat gaat om heel veel variabelen, hoe diep het is, hoe helder het water, of er planten zijn.’ Maar als je ziet wat weermodellen nu allemaal kunnen – ‘ze voorspellen zelfs een paar kleine ijsvlokjes' - moet het mogelijk zijn, denkt hij. ‘Zou echt iets zijn voor Nederlandse wetenschappers om dat te maken.’



Toch blijven ijs en weer net als het leven zelf, filosofeert hij in zijn serre. ‘We weten er heel veel van, maar het blijft je verrassen.’ Zoals het feit dat het nu buiten nog altijd 4 graden vriest.



Natuurlijk kan er op allerlei plekken wel geschaatst worden. ‘Maar met 12 vierkante meter maak je mij niet blij meer. Ik wil een tocht schaatsen.’ Eigenlijk is Werkhoven daarom wel blij met de sneeuw die woensdagochtend viel. ‘Daardoor is er ook geen twijfel meer. De onrust is weg. Dit wordt hier definitief niks meer.’