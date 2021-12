Schaapachtig grijnzen in de bedrijfskleding van Talpa

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee, het basistrio van Veronica Inside, doen mee aan het tweede seizoen van Marble Mania, een tv-programma dat wordt uitgezonden door SBS 6. Dat is een zender van John de Mol. De deelnemers moeten knikkeren en nog wat andere kunstjes uitvoeren die je volwassen mannen gewoonlijk niet snel ziet doen.

De uitzending is op 13 januari. Drie dagen eerder gaat VI Vandaag van start, een dagelijkse talkshow die door De Mol is bedacht. Mensen als Angela de Jong, Fred Teeven en Bram Moszkowicz staan al in de startblokken om aan te schuiven. Er is al gezegd dat het ook ouderwets over voetbal zal gaan.

Aan Veronica Inside kwam maandag na 22 jaar een einde. Er werden beelden getoond van Marble Mania. Derksen droeg een sportief rood vest, Van der Gijp een geel, Genee een blauw. Ze stonden in bedrijfskledij van Talpa schaapachtig te grijnzen, hopeloos verdwaald in een verdienmodel en veroordeeld tot een lullig kinderspelletje.

Doe dan niet mee, zou je denken, maar dat kan niet, want dan wordt De Mol pissig en begint hij met de contracten te zwaaien. Derksen, Van der Gijp en Genee kozen eieren voor hun geld. Dan maar voor lul staan.

Ruggengraatloze, hypocriete wijven, zou Derksen kraaien als hij niet zelf een van de buigers zou zijn. Oh nee, dat zeiden ze in de satirische talkshow Promenade over hem, vorig jaar toen na het ‘verraad’ van Genee werd bezworen dat de samenwerking er op zat, honderd procent zeker, waarna De Mol heel boos werd en iedereen terug kroop naar de studio, om alles en iedereen weer ouderwets de maat te nemen. Principes, ach.

Veronica Inside heette eerder Sport aan Tafel, Voetbal Insite, Voetbal International en Voetbal Inside. Legendarisch tv-programma, het mag worden gezegd. In 2011 werd de Televizier Ring gewonnen. Op maar weinig andere plekken werd de voetbalwereld zo kritisch onder de loep genomen. Zonder aanziens des persoons en zonder schaamte werden de hoofdrolspelers geconfronteerd met hun tekortkomingen, ijdelheid en rare fratsen, Louis van Gaal in de eerste plaats.

En dat in een tijd van verregaande commercialisering van het voetbal en een aanzienlijke afname van het kritisch vermogen van de sportjournalistiek. Vergelijk dat bijvoorbeeld eens met NOS Studio Voetbal, de NPO-variant van Veronica Inside dat zondag een liveverbinding had met Mino Raiola.

Voor de handelaar in voetballers werd deemoedig de rode loper uitgelegd. Raoila is een van de grootste bedreigingen van het voetbal, een exponent van de derde macht in de sport naast de spelers en de clubs, maar een pittig vraagje, bijvoorbeeld over zijn dubieuze rol in de neergang van spelers als Mohamed Ihattaren en Brian Brobbey, werd niet gesteld. Toen het woord ‘geldwolf’ viel had iedereen aan tafel de grootste pret, ook Raoila. Zo makkelijk zou hij er in Veronica Inside niet zijn afgekomen.

In de loop der jaren zijn Derksen en Van der Gijp naast het voetbal steeds vaker commentaar gaan geven op maatschappelijke en andere kwesties, verlekkerd onder de aandacht gebracht door Genee. Homo’s, Marokkanen, transgenders, Zwarte Piet, politiek, corona, BN’ers, los ging het, tot de randen en erover heen.

Moet kunnen, alles mag worden gezegd, vrijheid van meningsuiting en kantinepraat en bladiebla, maar het beeld dat na al die jaren beklijft is dat van benepen mannen op leeftijd die dansen naar het pijpen van John de Mol en krampachtig blijven vasthouden aan opvattingen uit de vorige eeuw.

VI Vandaag wordt een meningenshow, heeft Derksen gezegd. Hij deed de toezegging dat hij zijn opvattingen nog steeds niet onder stoelen of banken zal steken. Een meningenshow en Angela de Jong komt ook: dan nog liever Marble Mania.