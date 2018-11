Schaakwereldkampioen Carlsen (27) is deel van zijn gedrevenheid nu al kwijt

De in Oslo gevestigde Amerikaanse journalist Jonathan Tisdall beschreef de koorts die in Noorwegen uitbreekt als Magnus Carlsen een WK-match speelt. Schaakborden zijn nauwelijks te krijgen, de kruidenier verkoopt ­instructieboeken voor beginners en de Noorse televisie zendt alle partijen zet voor zet live uit.

Buitenlandse bezoekers schudden verbaasd het hoofd als ze merken dat de Noren op primetime naar schaken kijken, terwijl de voetbaluitslagen van de Engelse Premier League onder in beeld voorbijglijden.

Alle Noorse kranten publiceerden in de aanloop naar de WK-tweekamp interviews met Carlsen. Openhartig was de wereldkampioen in een ­gesprek met het tabloid VG. Hij noemde Fabiano Caruana de lastigste tegenstander die hij had kunnen treffen: ‘Hij is ’s werelds op een na sterkste schaker en de moeilijkste om tegen te spelen. Niet de moeilijkste om te ­verslaan, want hij neemt risico’s. Maar naast de Armeniër Levon Aronian is hij degene die mij in het verleden het vaakst heeft weggespeeld.’

Carlsen bekende hij dat hij niet meer de drive heeft van vijf, zes jaar geleden: ‘Als je 21 bent, is schaken gemakkelijker. Tijdens de WK-tweekamp tegen Karjakin in 2016 en in de periode daarna merkte ik dat ik niet meer de energie van mijn toptijd heb. Vroeger kon ik mij urenlang vast­bijten in stellingen die 2 procent kans op winst beloofden. Dat lukt me de laatste jaren niet meer.’

Carlsens zus Ellen vertelde onlangs hetzelfde verhaal. Ze zei dat Magnus soms met weemoed spreekt over de tijd waarin alles vanzelf ging en hij ­tijdens toernooien gaandeweg in ­ongenaakbare vorm kwam. Ze voorspelde dat hij na een nederlaag tegen Caruana een time-out zal nemen om de batterij opnieuw te laden.

Velen verwachten of vrezen dat de taaie Russische verdediging een ­belangrijk wapen van Caruana zal zijn in de tweekamp. In het recente Viktor Kortsjnoi herdenkingstoernooi liet een witspeler zien dat ook die opening soms op schitterende wijze kan worden gekraakt.

Paravian – Goloebov

Sint-Petersburg 2018

1. e4 e5 2. Pf3 Pf6 3. Pxe5 d6 4. Pf3 Pxe4 5. d4 d5 6. Ld3 Ld6 7. 0-0 0-0 8. c4 c6 9. Db3 dxc4 10. Lxc4 Pd7 11. Te1 Pdf6 12. Pbd2 Pxd2 13. Lxd2 Db6 14. Dd3 Dxb2

De tegeltjeswijsheid ‘Sla nooit op b2, ook niet als het goed is’ dringt zich op.

15. Tab1 Da3 16. Dc2 Pd5?

Met 16 ... b5 17. Lb3 Da6 kan zwart zich voorlopig verdedigen.

17. Tb3 Da4 18. Lxd5 cxd5 19. Pg5 g6 20. Pxh7 Lf5

Niet 20 ... Kxh7 21. Th3+.

20 ... Lf5 21. Pf6+ Kg7 22. Lh6+! Kxf6

23. g4! Lf4

Op deze verdediging vertrouwde zwart. Hij loopt mat na 23 ... Lxg4 24. Dc1 of 23 ... Lxc2 24. Tf3+ Lf5 25. g5.

24. Dc7!

Maar deze geweldige zet (24 ... Lxc7 25. g5 mat) had hij gemist.

24 ... Lxh6 25. De5+ Kg5 26. h4+ Kxh4 27. Th3+! Kg5 28. De7+

Zwart geeft op.