Schaaktweekamp tussen Carlsen en Caruana is een Russisch schaakfeestje in Londen

De schaaktweekamp tussen Magnus Carlsen en Fabiano Caruana in Londen roept herinneringen op aan eerdere, legendarische schaakgevechten in de Britse hoofdstad. Maar de vraag is of de Britten ook nu warm zullen lopen voor de schaakstrijd. Sponsoren en organisatoren komen uit Rusland, niet bepaald populair sinds de gifaanval in Salisbury.

Carlsen en Caruana. Beeld EPA

Toen de toenmalige Britse premier Margaret Thatcher in 1986 het aanbod kreeg om de tweekamp tussen Anatoly Karpov en Gary Kasparov in het Londense Park Lane te openen, keek ze verbaasd op. ‘Waarom zou ik in vredesnaam naar een schaakpartij gaan?’, vroeg de IJzeren Dame. ‘Omdat,’ zei haar adviseur, ‘de Russen dol zijn op schaken en je een dag later op de voorpagina’s van alle Russische kranten zal staan.’

De kans dat Theresa May vrijdag in hartje Londen de eerste zet zal verrichten bij de schaaktweekamp tussen Magnus Carlsen en Fabiano Caruana is daarentegen zeer klein. Het is immers het eerste grote “Russische” evenement op Britse bodem sinds de gifaanval in Salisbury.

Triviale vragen

In een tjokvolle perszaal gaven de Noorse titelverdediger en zijn Amerikaans-Italiaanse uitdager donderdagmiddag ontspannen antwoorden op, vaak triviale, vragen. De aanwezigen leerden dat Caruana steun zal krijgen van zijn moeder en dat Carlsen, de ‘Mozart van het Schaakspel’, niet tevreden is over zijn apathische spel van de laatste tijd. En dat anders dan The Guardian onlangs meldde, Caruana, een liefhebber van David Lynch en Quentin Tarantino, geen ambitie om na zijn schaakloopbaan filmregisseur te worden. Aanstekelijk was ook de goedlachsheid van de 27-jarige Carlsen, die alweer vijf jaar wereldkampioen is.

Interessanter was misschien wel de man die ter rechterzijde van Carlsen zat: de Rus Arkady Dvorkovitsj. Hij is de zoon van een schaakarbiter, maar vooral ook: vicepremier van Rusland totdat hij deze functie in mei neerlegde om zich geheel te richten op het leiden van het WK voetbal in Rusland. Vorige maand werd Dvorkovitsj gekozen tot voorzitter van de FIDE, als opvolger van Kirsan Iljoemzhinov wiens transacties met Syrië hadden geleid tot Amerikaanse sancties en het bevriezen van de bankrekeningen van de wereldschaakbond. De voornaamste rivaal van Dvorkovitsj was Nigel Short, maar de Engelse grootmeester trok zich terug en is nu vicepresident.

Naast Dvorkovitsj zat zijn landgenoot Ilja Merenzon, de baas van de organisatie World Chess, die het kampioenschap namens de FIDE organiseert. Een klein jaar geleden was bekend geworden dat Londen de uitverkoren locatie was. Bij die bekendmaking, op een dakterras in Kensington, was voormalige minister van Financiën George Osborne aanwezig, die als jongeman de tweekamp Karpov – Kasparov bezocht en goede contacten onderhoudt met invloedrijke Russen in Londen. De belangrijkste daarvan is Alexander Lebedev, de eigenaar van The Evening Standard, de krant waarvan Osborne de hoofdredacteur is.

Op zich is Londen natuurlijk geen gekke keuze voor de schaaktweekamp.

Magnus Carlsen Beeld AFP

Eerste (officieuze) wereldkampioen

In Victoriaanse dagen was koffiehuis Simpson’s-in-the-Strand voor schaken wat Lord’s is voor cricket, Wimbledon voor tennis en Wembley voor voetbal. Daar, bij de Grand Divan schaakclub, werd de Fransman Louis de la Bourdonnais in 1834 de eerste (officieuze) wereldkampioen. Hier speelden Anderssen en Kieseritsky zeventien jaar later hun ‘Onsterfelijke partij’. Schaken op het hoogste niveau keerde er terug in 1993 toen Kasparov en Short, na zich te hebben afgescheiden van de Fide, hier streden om de wereldtitel. De voorspelling van de Rus – ‘de opponent is Short en de wedstrijd zal “short” zijn’ - kwam uit.

In Londen vond Kasparov zeven jaar later zijn Waterloo toen hij zich in de Riverside Studio’s stuk liep op de ‘Berlijnse Muur’ die uitdager Vladimir Kramnik had opgetrokken. Deze tweekamp, kwalitatief gezien van een zeer hoog niveau, was betaald door Brain Games, een bedrijf van de Britse schaakpromotor Raymond Keene dat zich, na later bleek, had bezondigd aan financiële malversaties.

De tweekamp tussen Carlsen en Caruana wordt gefinancierd door drie Russische bedrijven en een Noors gokkantoor. Een van de Russische bedrijven is van Andrei Goeriev, die het grootste huis van Londen bezit, op het koninklijk paleis na. ‘Schaken is een gezonde investering,’ stelde deze mediaschuwe en weinig spraakzame miljardair tijdens de persconferentie.

Fabiano Caruana. Beeld AP

Toegangskaart

Wie de beste beoefenaars van ‘s werelds oudste spel wil bewonderen, moet in Londen omgerekend vijftig euro per dag neerleggen voor een toegangskaart. De locatie mag er echter zijn. The College in Holborn: een statig, ruim honderd jaar oud gebouw met een Victoriaans interieur. Nadat de kunstacademie het verlaten had, werd het gekocht door een hotelketen, die er ‘special events’ organiseert.

Gedenkwaardig zal deze tweekamp zeker zijn als Caruana zijn rivaal Carlsen, tegen wie hij een beroerde score heeft, weet te verslaan en de eerste Amerikaanse wereldkampioen schaken sinds Bobby Fischer wordt. En dat op een Russische feestje.