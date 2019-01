Schaaktoppers voelen zich senang in tweede groep Tata Steel

In werkelijkheid is dit zelden het geval. Alexander Beljavski, co-winnaar in 1984, moest eerst in een interview vertellen dat hij te vaak werkloos thuis zat voor hij, 21 jaar na zijn laatste deelname, in 2006 in de tweede groep opnieuw in Wijk aan Zee optrad.

Tweevoudig oud-winnaar Nigel Short uit Groot-Brittannië zei eens tegen de toernooi­directie dat hij graag zou meedoen, maar liever niet meer in de leeuwenkuil op het erepodium.

Ook dit jaar speelt in het Challengerstoernooi een oud-winnaar van de hoofdgroep. Jevgeni Barejev (52) werd in 2002 de opvolger van Gari Kasparov na diens drie memorabele overwinningen in de periode 1999-2001.

Er werd indertijd gemopperd dat Barejev een speler van te geringe ­statuur was voor de eregalerij van het toernooi. Zij die erbij waren, bewaren vooral dierbare herinneringen aan de amusante persconferenties van de winnaar, die dagelijks zijn prestaties vol zelfspot van commentaar ­voorzag.

Barejev, geboren in Rusland, woont al geruime tijd in Canada, waar hij werkt als jeugdtrainer. Sinds kort ­vertegenwoordigt hij zijn tweede ­vaderland ook op de Olympiade, wat de resultaten van de nationale ploeg geen kwaad heeft gedaan. Zowel in 2016 als in 2018 eindigde Canada ruim boven Nederland.

Barejev zal de Challengersgroep niet winnen. Maar het zou mooi zijn als hij nog eens de perskamer bezoekt om herinneringen op te halen aan 2002, toen hij in Wijk aan Zee het grootste succes uit zijn carrière behaalde.