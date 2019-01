Schaaktoernooi Tata Steel: Giri rukt op naar tweede plaats, Van Foreest loopt in de val

Een kansloze nederlaag van Anish Giri in de openingsronde was een slecht voorteken, maar de nummer twee van vorig jaar heeft zich niet laten ontmoedigen. Dankzij twee winstpartijen is hij uit het dal geklommen naar de gedeelde tweede plaats.

Dinsdag trof Giri een schaker van een uitstervend ras. De Hongaar Richard Rapport, een voormalig wonderkind, is iemand die de immense hoeveelheid moderne openingstheorie bij voorkeur links laat liggen en zijn eigen weg kiest in de eerste partijfase. Soms is dat een weg vol gevaren voor de tegenstander, maar meestal beperkt hij zich tot een onschuldige opbouw met als voornaamste doel de voorbereiding van zijn tegenstanders te omzeilen.

Die laatste strategie leidde dinsdag tegen openingsspecialist Giri tot een gelijke stand, waarin geduldig afwachten het verstandigst was. Dat geduld kon Rapport niet lang opbrengen. Ten onrechte verstoorde hij de balans met een kleine combinatie die alleen de stelling van zijn tegenstander ten goede kwam. Toen hij zag wat hij had aangericht waagde hij nog een remiseaanbod dat Giri glimlachend weigerde. In het vervolg kwam de Hongaar er niet meer aan te pas.

Minder goed dan Giri vergaat het debutant Jorden van Foreest, die zijn hoopgevende overwinning op de Pool Duda geen vervolg heeft kunnen geven. Tegen de Indiër Vidit, vorig jaar winnaar van de Challengers, de tweede groep van het toernooi, leed hij een nederlaag die vermeden had kunnen worden. De opening kende Van Foreest heel goed. Zo goed zelfs dat hij zijn zetten afratelde met de snelheid van iemand die een trein moet halen.

Jorden Van Foreest (NED) tijdens de eerste ronde van de 81e editie van het Tata Steel Chess Tournament. Beeld ANP

Nadat de stofwolken na een kleine veertig zetten waren opgetrokken, resteerde een eindspel met lopers van tegengestelde kleur, waarin Van Foreest een pion minder had. Bij nauwkeurige verdediging zou remise onvermijdelijk zijn geweest, maar Van Foreest bleef snel spelen in de veronderstelling dat elke verdediging afdoende was en zijn tegenstander alleen voor de vorm nog even doorging.

Hij kwam zeer bedrogen uit. Toen hij toestond dat Vidits koning de stelling binnendrong, was er geen houden meer aan en moest hij diep teleurgesteld opgeven. Er klonk van verschillende kanten kritiek. Relatief mild was het oordeel van de internetcommentatoren die spraken van gebrek aan ervaring. Giri noemde het ronduit onbegrijpelijk dat Van Foreest zo naïef in de val was gelopen.