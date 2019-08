Schaakrubriek: zijn de schakers moe of zijn ze slordig met winstkansen?

Het remisepercentage is hoog in het toernooi om de Sinquefield Cup in St. Louis. Veel hoger dan een maand geleden toen dezelfde deelnemers in Zagreb heel wat meer winstpartijen leverden. Slechts vier van de dertig partijen in de eerste vijf ronden ­leverden een beslissing op. Ook wereldkampioen Magnus Carlsen, die dit jaar alle belangrijke toernooien naar zijn hand ­zette, kwam ondanks verwoede pogingen niet verder dan vijf remises.

Naar de oorzaken wordt naarstig ­gezocht. Volgens velen is de wedstrijdkalender de laatste maanden zo overvol dat de spelers vermoeid raken. Noodgedwongen kiezen ze voorzichtige openingen, omdat ze geen tijd hebben hun repertoire aan te scherpen.

Anish Giri gaf een andere verklaring. Volgens hem ontbreekt ditmaal een speler die de toon zet: ‘Als Carlsen in de tweede helft van het toernooi opstaat en begint te winnen, zullen de anderen er een schepje bovenop doen om hem te achterhalen.’

Het aantal winstpartijen zou aanzienlijk hoger zijn geweest als alle kansen waren benut. Zo zal Ian Nepomniachtsji nog wel eens terugdenken aan de volgende ­stelling die hij bereikte tegen Fabiano ­Caruana.

Caruana – Nepomniachtsji na 28. Df3-g2. Natuurlijk dacht zwart na over het torenoffer 28 ... Txa3 29. bxa3 Dxa3. Dat wint na 30. Td2? Ta8, maar hoe gaat het verder na 30. f3?. Onmogelijk is 30 ... b2 31. Txa3 en na bijvoorbeeld 30 ... Da4 31. Db2 is zwarts aanval voorbij.

De winnende zet ligt niet voor de hand. Na 28 ... Txa3 29. bxa3 Dxa3 30. f3 Da7! heeft wit geen verweer. De na andere zwarte ­damezetten reddende verdediging 31. Db2 faalt wegens 31 ... Dxg1+ en na 31. Tdd1 komt 31 ... b2 32. Kc2 Dc5+ 33. Kb1 Da3 34. Kc2 Ld8 35. Tb1 Tc8+ 36. Kd1 De3 en zwart wint.

Nepomniachtsji zag 30 ... Da7 niet, waarna de partij eindigde met een zetherhaling.

28 ... Lf8 29. f3 Tc4 30. Th1 Dc7 31. Dh2 Lg7 32. De2 Lf8 33. Dh2 Lg7 34. De2 Lf8

Remise.

Ook Vishy Anand zag een achteruitzet van de dame over het hoofd.

Diagram rechts

Anand – So na 19 ... Pc6-b4. Hoe kan wit profiteren van de verzwakte vijandelijke koningsstelling en de netelige positie van de zwarte dame? Onvoldoende is 20. Db3 Dxa2 of 20. Lxb4 Lxb4 21. Db3 Da3!.

20. Df3

Niet slecht, maar veel sterker is de achteruitzet 20. Df1!, waarna 20 ... Dxa2 wordt beantwoord met 21. Te1! Tf8 22. De2 met winnende aanval. Mooier en moeilijker is de weerlegging van 20 ... h6. Wit wint met 21. c5! bxc5 22. dxc5 Lxc5 23. Dc4+ Kh8 24. Df7 Tf8 25. Dg6 hxg5 26. Lc3!.

20 ... h6 21. Lxb4

Sterker is 21. a3 hxg5 22. Db3.

21 ... Dxb4 22. Dd5+ Kh8 23. Pf7+ Kh7 24. Tf1 Te1 25. Dxf5+ Kg8 26. Pxd6 cxd6 27. Dd3 Txf1+ 28. Kxf1 Db2

Dit eindspel eindigde bij de 42ste zet in remise.