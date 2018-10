Schaakrubriek: van heupbreuk herstellende Chinese kopman wint formidabele partij

China won de Olympiade in Batoemi, nadat was vastgesteld dat de tegenstanders die het team had ontmoet het net iets beter hadden gedaan dan die van de Verenigde Staten. Als ­Panama en Georgië 3 wat hoger ­hadden gescoord, zou de verdeling van goud en zilver andersom zijn ­geweest. Nu kwam Amerika 12 tiebreakpunten te kort.

De verliezers klaagden niet. Twee jaar geleden won de Verenigde Staten het goud met een nog kleinere ­tiebreakvoorsprong op Oekraïne. De smalle marges zijn levensgroot ­vergeleken met die van de spannendste Olympiade uit de geschiedenis. In 1980 besliste een door Griekenland gewonnen afgebroken partij in de slotwedstrijd tegen Schotland het toernooi in het voordeel van de ­Sovjet-Unie. Eén tiebreakpunt verwees Hongarije toen naar de tweede plaats.

Rusland eindigde op de derde plaats dankzij vier overwinningen op rij in de slotronden. De grootmacht van weleer liep halverwege het toernooi zware averij op en speelde een ondergeschikte rol in de strijd om de hoofdprijs. Het trof aanzienlijk ­zwakkere tegenstand dan Polen, dat alle toplanden ontmoette, maar ten slotte bleef steken op de vierde plaats.

Veel dank is China verschuldigd aan de van een heupbreuk herstellende kopman Liren Ding. Hij bleef ongeslagen en leverde de beste ­ratingprestatie van de eerste bordspelers. In de cruciale wedstrijd tegen ­Polen won hij een formidabele partij.

Ding – Duda

China - Polen

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3 dxc4 5. e4 b5 6. e5 Pd5 7. Pxb5 Pb6 8. Le2 Pc6 9. 0-0 Le7 10. Dd2 0-0 11. Df4 Tb8 12. Pc3 f5 13. Dg3 Kh8 14. Td1 Pb4 15. b3 cxb3 16. axb3 a6 17. Lc4 Pc2 18. Ta2 Pb4 19. Ta1 Pc2 20. Ta2 Pb4 21. Te2

Ding noemde dit een riskante ­beslissing. Zijn moed werd beloond.

21 ... a5 22. d5 exd5 23. e6 Ld6 24. Dh3 Df6

25. Pb5!

Ding vond deze prachtzet nadat hij had vastgesteld dat 25. Pg5 h6 26. Pf7+ Txf7 27. exf7 Dxf7 zwart ruime compensatie geeft voor de kwaliteit.

25 ... dxc4 26. Pxd6 cxd6 27. e7 Te8 28. Pg5 Dg6

Na 28 ... h6 wordt de impulsieve reactie 29. Txd6? weerlegd door 29 ... f4 30. Dh5 Lg4!. Maar na eerst 29. Dh5 Ld7 is 30. Txd6 wel beslissend.

29. Txd6 f4 30. Dh4 Db1 31. Te1

Goed genoeg, al is 31. Dxf4 nog overtuigender. Na 31 ... Ld7 wint wit met 32. Tf6! Dxc1+ (32 ... Kg8 33. Txb6) 33. Dxc1 gxf6 34. Pf7+ Kg8 35. Ph6+ Kg7 36. Df4 met de dodelijke dreiging 37. Dg3+ Kxh6 38. Te4.

31 ... Lf5

Ook de taaiere verdediging 31 ... Ld7 is op den duur onvoldoende na 32. f3 Df5 32. Lxf4 Pd3 33. g4 Dxg5 34. Lxg5 Pxe1 35. Dxe1.

32. Td8 Lg6 33. Txb8 Txb8 34. Dxf4 Tg8 35. Pf7+ Lxf7 36. Dxf7 Pd7 37. e8D Pf6 38. Lg5!

De eerste zet van deze loper is onmiddellijk beslissend.

Zwart geeft op.