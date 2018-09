Schaakrubriek: Sindarov wint na vlot gespeelde koningsaanval

Al bijna 70 jaar leeft de hoop dat ooit een Nederlander de wereldtitel voor spelers onder de 20 jaar zal veroveren. Alle prominente nationale grootmeesters hebben in het verleden een poging gewaagd, maar steeds ontbrak de topvorm en het geluk die vereist zijn voor een notering in de erelijst met namen als Spassky, Karpov, Kasparov en Anand. Het dichtstbij kwamen twee spelers die nooit grootmeester zijn geworden. Rob Hartoch in 1965 en Roy Dieks in 1974 eindigden op de tweede plaats.

In het WK-toernooi in de Turkse stad Gebze speelt de Nederlandse afvaardiging ook dit jaar een ondergeschikte rol. Met nog drie ronden te gaan staat Jorden van Foreest met een score van 5 uit 8 in de subtop, terwijl Robby Kevlishvili zal eindigen op een score rond 50 procent. Van Foreest, als tweede geplaatst, hield ondanks moeizaam spel uitzicht op de ereplaatsen, tot hij in de achtste ronde tegen een Indiër een goede stand zo ernstig bedierf dat hij nog verloor.

De hoogste ratinghouder van het deelnemersveld doet wel wat van hem werd verwacht. De Iraanse grootmeester Parham Maghsoodloo staat na acht ronden een punt voor op de eerste achtervolger. Het rekenbeest, zoals hij door de auteur van het bulletin wordt genoemd, bereikt zelden voordeel in de opening, maar in het vervolg van zijn partijen blijkt hij telkens gehaaider dan de tegenstanders.

De opvallendste speler in Gebze is de 12-jarige Oezbeek Javokhir Sindarov. Hij hield de race om de eerste plaats lang vol, tot hij de onderlinge partij tegen Maghsoodloo nipt verloor. Zie hoe hij in een vlot gespeelde koningsaanval de Deen Christiansen verslaat. Het gefilmde slot van de partij staat op YouTube.

Sindarov – Christiansen

Gebze 2018

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6 4. d3 Le7 5. Pc3 0-0 6. .a3 d6 7. 0-0 Kh8

Geen goed idee. Wit krijgt tijd om de f-lijn te openen.

8. Pg5 De8 9. f4 exf4 10. Lxf4 h6 11. Pf3 Pe5 12. Lxe5

Een meer ervaren speler zou hebben geaarzeld voor hij vrijwillig afscheid nam van het loperpaar. Gezien de slotaanval is Sindarov een groot paardenliefhebber.

12 ... dxe5 13. Kh1 Pd7 14. Pd5 Ld8 15. De1 c6 16. Pe3 Pf6 17. Dg3 Lc7 18. Ph4 Le6?

Een afschuwelijke fout voor een speler van Christiansens kaliber. Na 18 ... Ph5 19. Df3 Pf4 20. g3 Dd8! 21. Phf5 Pe6 is wits voordeel beperkt.

19. Txf6

Vanzelfsprekend.

19 ... gxf6 20. Phf5 Tg8 21. Dh4 Tg6 22. Pxh6 Kg7 23. Phf5+ Kg8 24. Tf1!

Nu doen alle witte stukken mee aan de aanval.

24 ... Lxc4 25. Pxc4 De6 26. Tf3 Td8 27. Pce3 Lb6

28. Th3 Kf8 29. Tg3

Al deze zetten rolden snel en achteloos uit Sindarovs vingers. Zwarts koning kan niet vluchten, na 29 ... Ke8 volgt 30. Txg6+ fxg6 31. Pg7+.

29 ... Kg8 30. Pg4! Td6 31. Pxd6 Dxd6 32. Ph6+

Zwart geeft op.