Schaakrubriek: Poolse jeugd jaagt toplanden schrik aan op Olympiade

Lang hield het Poolse olympiadeteam in Batoemi de eerste regel van het nationale volkslied in ere: ‘Nog is Polen niet verloren.’ Het was indrukwekkend hoe de als elfde geplaatste ploeg zich weerde. Overwinningen op de toplanden Rusland, Frankrijk, Oekraïne en de Verenigde Staten en geen ­enkele verliesbeurt. Helaas eindigde het sprookje in de voorlaatste ronde. Een 3-1-nederlaag tegen China betekende dat de kans op de hoofdprijs nagenoeg was verkeken.

Polen trad aan met vijf spelers, van wie alleen de hoogste ratinghouders tot de internationale top behoren. ­Radoslaw Wojtasek speelde een paar keer in het Tata Steel toernooi en de 20-jarige nationale kampioen ­­Jan-Krzysztof Duda zal in de nabije ­toekomst ongetwijfeld ook te zien zijn op het hoofdpodium in Wijk aan Zee. Maar de anderen? Weinig ­Nederlanders zullen hun namen ­kennen: Kacper Piorun, Jacek Tomczak en Kamil Dragun.

Toch waren het deze waterdragers die met hoge scores het team naar grote hoogte tilden. Op de site chess24 sprak wereldkampioen ­Magnus Carlsen met waardering over de beslissing van de Poolse bond om de ouderen thuis te laten en drie jonge, getalenteerde spelers een kans te geven aan de twee laagste borden: ‘Hun succes is bemoedigend. Ik heb altijd gedacht dat Polen ongeveer even sterk was als Noorwegen. Wie weet, misschien is er in de toekomst ook hoop voor ons.’

De overwinning op Rusland zal door de Polen uitbundig zijn gevierd, hoe fortuinlijk die ook was. De ­wedstrijd begon gunstig voor ­Rusland.

Karjakin maakte met zwart comfortabel remise tegen Duda en Nepomniachtsji won overtuigend van Wojtasek. Maar aan de andere borden ging het mis. Jakovenko ­verloor een wisselvallige partij tegen Dragun en Kramnik liet vele kansen liggen tegen Tomczak.