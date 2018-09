Schaakrubriek: fraai aanvalsspel met zwart van Daniel Doebov

Omdat de organisatoren niet op de kalender hadden gekeken, deden de sterkste spelers dit jaar niet mee aan het kampioenschap van ­Rusland. Kramnik nam rust voor de aanstaande Olympiade, terwijl ­Karjakin en Grisjoek deelnamen aan het ­Sinquefield toernooi in St. Louis, waar Svidler internetcommentator was.

In Satka, een stad in het zuiden van de Oeral, was Ian Nepomniachtsji op papier de sterkste deelnemer. Hij had het er niet bijster naar zijn zin getuige deze tweet: ‘Deprimerende plek, ­deprimerend spel, deprimerend ­resultaat. Kortom perfect.’ Nepo toonde veerkracht door na een start van 2 uit 6 driemaal achtereen te winnen en zo het dreigende verlies van tientallen ratingpunten af te wenden.

Het toernooi werd gewonnen door Dmitry Andreikin (28), die in een ­play-off Dmitry Jakovenko versloeg. Andreikin is een sterke grootmeester, die in 2012 ook kampioen werd en twee jaar later zelfs het kandidatentoernooi bereikte.

Het succes is hem gegund, al hoopte ik stiekem dat een van de twee spelers van de toekomst de macht zou grijpen. Net als vorig jaar streden Daniel Doebov (22) en Vladimir ­Fedosejev (23) met af en toe briljant spel lang mee om de eindzege, tot zij zich in de tweede helft van het toernooi te veel fouten permitteerden.

Fedosejevs titelkansen verdwenen pas op de laatste dag, toen hij niets ­bereikte tegen Andreikin en na een misgreep in remisestand zelfs verloor. Doebov toonde zijn talent vooral in de beginfase van het toernooi, waarin hij met zwart twee mooie aanvalspartijen op rij won.

Inarkiev – Doebov

Satka 2018

1. d4 Pf6 2. Pf3 g6 3. c4 Lg7 4. e3 0-0 5. Le2 c5 6. d5 e6 7. Pc3 exd5 8. cxd5 d6 9. 0-0

Met de witte e-pion op e4 zou dit een alledaagse stelling zijn.

9 ... Lg4 10. h3 Lxf3 11. Lxf3 Pbd7 12. Dc2 a6 13. a4 c4 14. Le2 Tc8 15. a5 Tc5 16. Da4 Te8 17. Td1 Pe4 18. Pxe4 Txe4 19. Ld2 f5 20. Da3 Tb5 21. Tab1

Nu heeft zwart weinig keus. De dreiging 22. b4 dwingt hem tot actie over te gaan.

21 ... Tb3

22. Da2

Een te passieve zet, die wit met tegenzin zal hebben gespeeld. Hij zag af van 22. Dxd6, omdat hij geen uitweg voor de dame zag na 22 ... Le5 23. De6+ Kf8. Als hij dieper had gerekend, zou hij hebben gezien dat wit beter staat na 24. Lxc4! Txc4 (niet 24 ... Pc5? 25. Lxb3 Pxe6 26. dxe6) 25. d6! Tcb4 26. Lxb4 Txb4 27. Tbc1.

22 ... Pc5 23. f3 c3! 24. fxe4?

Inarkiev had niet zijn dag. Na 24. bxc3 Txb1 25. Dxb1 is nog niets beslist. Het was niet zo moeilijk te zien dat na de tekstzet de zwakte van de zwarte velden wit fataal wordt.

24 ... cxd2 25. Lc4

Ook na 25. Txd2 volgt 25 ... Dg5.

25 ... Dg5! 26. Lxb3 Dxe3+ 27. Kh1 Pxe4 28. Tf1 Le5

Wit geeft op.