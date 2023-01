Schaakkampioen Carlsen heeft het liever niet meer over list en bedrog

Magnus Carlsen in een hotelkamer in Wijk aan Zee. Vanaf zaterdag neemt hij deel aan het Tata Steel schaaktoernooi. Beeld Klaas Jan van der Weij

Hij heeft er bepaald geen trek in het modderige terrein te betreden, waarin hij het afgelopen najaar zelf de spade stak. Als vijfvoudig wereldkampioen schaken Magnus Carlsen (32) vrijdag in een hotelkamer in Wijk aan Zee de vraag krijgt wat hij vindt van de extra maatregelen die de organisatie van het Tata Steel Chess Tournament heeft genomen tegen vals spelen, kapt hij het onderwerp meteen af. ‘Laten we afspreken dat we het hier niet over gaan hebben.’ Zelfs het verzoek de reden ervan toe te lichten, valt op dorre bodem. ‘Dat is een hele goede vraag, dank u.’ Waarna het stil blijft.

De haardos is warrig, hij zegt meteen weer te weten waar hij is, op deze plek, waar de wind altijd waait, vandaag zelfs stormachtig. Hij houdt van het toernooi, dat hij al acht keer won. Als 13-jarig jongetje zegevierde hij in 2004 de C-groep en haalde hij voor het eerst de norm van internationaal grootmeester. Naast Norway Chess, voor hem een thuiswedstrijd, is het evenement in Wijk aan Zee voor hem het meest geliefde en prestigieuze toernooi.

Zwijgzaamheid

Carlsen was degene die in september list en bedrog in het schaken aan de orde stelde. Hij trok zich na een verliespartij tegen Hans Niemann terug uit de Sinquefield Cup en brak in een online toernooi een confrontatie met de Amerikaan na één zet af. In een verklaring liet de Noor weten dat hij ervan overtuigd was dat zijn tegenstander vals speelde. Zijn huidige zwijgzaamheid heeft mogelijk te maken met een rechtszaak die Niemann aanspande, met als eis een schadevergoeding van 100 miljoen dollar.

De motivatie in het spel heeft er niet onder geleden, ‘al is de enkelvoudige wil de allerbeste te zijn tegenwoordig wat minder’. Carlsen: ‘Om eerlijk te zijn, speel ik alleen nog voor het plezier. Ik wil goed presteren, nog steeds beter zijn dan de anderen. Ja, het is eenzaam aan de top. Maar het is beter dan er niet te zijn.’ Het patroon van wedstrijden zal gaan verschuiven. ‘Ik zal denk ik meer online gaan spelen dan klassiek schaken aan het bord.’ Hij beleeft plezier aan partijen die korter duren. ‘En zoals zoveel mensen, heb ik ontdekt dat het prettig is vanuit huis te werken.’

Heeft hij nog doelen? Een rating van 2900 halen, nadat hij in 2014 en 2019 al het record vestigde met 2882 punten? Een tiende zege in Wijk aan Zee? ‘Ik dacht er gisteren nog aan: als ik dit keer win, moet ik volgend jaar zeker terugkomen. Die 2900, ik weet het niet. Ik heb het min of meer opgegeven. Ik speelde het afgelopen jaar tamelijk sterk en ik slaagde er niet in het te verbeteren. Het is erg moeilijk. Het is geen realistisch doel. Maar wie weet probeer ik het alsnog, als ik toch dichterbij kom.’

Vorig jaar liet hij weten dat hij zijn wereldtitel niet meer zal verdedigen. Hij kan zich niet meer opladen voor een langdurige tweekamp, waarin hij weinig meer te winnen ziet. Eind vorig jaar werd hij in Almaty, Kazachstan, nog wel wereldkampioen in blitz en rapid, snelle, korte partijen tijdens een toernooi - ook in die takken bezit hij meerdere titels. ‘Dat voelde goed. Maar ik had het gisteren nog met mijn vader over het niet meer deelnemen aan het WK klassiek schaken. Ik probeerde me één moment van spijt over dat besluit te herinneren. Dat lukte niet. Ik sluit een comeback niet helemaal uit, maar reken er niet op.’ Ook niet, nu hij zo dicht bij een evenaring van het recordaantal van zes titels zit en dat vervolgens kan breken? ‘Ik voel me heel goed met het aantal dat ik bezit.’

Talentvolle generatie

Hij rekent op een speciale, 85ste editie van Tata Steel Chess. ‘Het is een extreem sterk deelnemersveld, waarschijnlijk het beste ooit, met zes topspelers en de allerbeste junioren. Ik kijk er naar uit het tegen de jonge spelers op te nemen.’ Hij noemt onder anderen de drie Indiërs Dommaraju Gukesh (16), Rameshbabu Praggnanandhaa (17) en Arjun Erigaisi (19) en de Oezbeek Nordibek Abdusattorov (18). ‘Dit is een verbazingwekkend talentvolle generatie. Ze groeiden op met online schaken, ze hebben al vanaf jonge leeftijd uitstekende coaches en genoeg mogelijkheden tegen sterkere spelers te schaken. Het is opwindend dat te zien.’ Het wordt overleven, schat Carlsen in. ‘Ik hoop mijn normale niveau te halen en zo nog steeds voor de eerste plaats te vechten. Maar het zal buitengewoon moeilijk worden.’

Hij is blij dat na de leegte van twee coronajaren het publiek weer terug is. ‘Het zal bijdragen aan een fantastische sfeer, voor de spelers en de fans.’ Voor hem is er een kleine schaduwzijde: nu het destijds verlaten dorp weer volloopt, zal hij zich minder anoniem kunnen bewegen. Hij zal zijn ritme er niet op aanpassen: steevast een wandeling, voor hem een deel van de voorbereiding, en incidenteel een duik in de branding.



Nog een laatste poging in het hotel: doet Tata Steel Chess genoeg om fair play te waarborgen? ‘Ik ben al eerder niet ingegaan op vragen. Ik ben er zeker van dat de organisatoren ze kunnen beantwoorden.’ Nadat hij de kat de bel heeft aangebonden, is het kennelijk nu aan anderen het drabbige perceel te ontginnen.