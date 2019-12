Schaakkampioen Carlsen blijkt een geslepen voetbalcoach met Fantasy Premier League

Magnus Carlsen na het winnen van de FIDE wereldkampioenschappen schaken in november 2018. Beeld BSR Agency

Het samenstellen van een team in ’s werelds populairste competitie is een geliefde bezigheid voor voetballiefhebbers over de hele wereld. Omdat deelnemers met een begroting werken is het niet mogelijk om simpelweg de elf beste spelers te kiezen. Voetbalinzicht en kennis van spelers is geboden bij het maken, aan het begin van het seizoen van een vaste opstelling.

Bij Fantasy Football vallen Carlsens formidabele geheugen, analytische vermogens en tomeloze ambitie samen. Net als veel andere fictieve managers heeft hij spelers als Mo Salah, Sadio Mane, Son Heung-min en Dele Alli een plekje gegeven in zijn fantasieploeg. Voorin heeft hij Jamie Vardy lopen, de spits van Leicester City die net als in 2016 aan de lopende band scoort.

Het verschil zit hem in verrassende keuzen die hij heeft gemaakt en goed zijn uitgepakt. Neem het selecteren van Lys Mousset, een onbekende aanvaller van het verrassend sterke Sheffield. Ook diens ploeggenoot John Lundstram haalt punten binnen voor Carlsen.

Van inzicht getuigt het ‘kopen’ van Saglar Soyuncu, de Turkse verdediger die Harry Maguire heeft doen vergeten bij Leicester City. Nederlanders zijn afwezig in Carlsens elftal. Van Carlsen was bekend dat hij gek is op voetbal. Als jong schaaktalent stond hij onder de hoede van de grootmeester Simon Agdestein, zelf een oud-profvoetballer. Nog steeds is de 29-jarige geregeld op het voetbalveld te vinden, zelfs tijdens zware toernooien zoals in Wijk aan Zee. Onlangs scoorde hij nog 15 doelpunten tijdens een vriendschappelijk potje voetbal, zo meldde The Times.

Hoewel er slechts drie Noorse spelers uitkomen in de Premier League – Joshua King, Orjan Nyland en Alexander Tettey – is het Scandinavische land met zijn 5,3 miljoen inwoners oververtegenwoordigd in de Fantasy Football League. Liefst elf Noren staan in de top-100. Eind volgend jaar zal Carlsen zijn schaaktitel verdedigen. Spannender zal de strijd om ‘voetbalmanager’ van het jaar zijn.

De titelhouder komt uit Nieuw-Zeeland.