Schaakfenomeen Kasparov deelt veren en sneren uit aan topspelers

Doorgaans houdt Gari Kasparov zich aan de regel dat een oud-kampioen zijn opvolgers niet voor de voeten moet lopen. ­Hoewel hij de prestaties van de sterkste schakers nauwlettend volgt, permitteert hij zich zelden commentaar dat zou kunnen worden uitgelegd als gemopper van een man die denkt dat het verleden veel glorieuzer is dan het heden.

Twee weken geleden was Kasparov te gast bij de site Chess24, die de toernooien van de Magnus Carlsen Online Chess Tour live uitzendt. Hij sprak vol lof over Carlsen als een universele wereldkampioen die alle sterke punten van zijn voorgangers in zich verenigt: ‘Bovendien bevalt het me zeer dat hij niet op zijn lauweren rust en altijd probeert zijn spel te verbeteren.’

Na zo veel waarderende woorden kon Kasparov het niet laten een steek uit te ­delen: ‘Geen kwaad woord over de top­spelers van tegenwoordig, maar ik heb de indruk dat ze niet van hetzelfde niveau zijn als de tegenstanders die ik in de jaren negentig moest overwinnen. Carlsens voornaamste ­concurrenten, de Chinees Ding en de ­Amerikaan Caruana zijn sterke schakers, maar ze hebben niet de klasse die Anand, ­Kramnik en Ivantsjoek in hun jonge jaren lieten zien.’

Kasparovs opmerkingen leidden tot verhitte discussies, waarmee Ding en Caruana zich verstandig genoeg niet bemoeiden. In plaats daarvan liet Ding in de halve finale van de Chess Tour opnieuw zien dat hij een lastige tegenstander is voor Carlsen. Met moeite en veel fortuin plaatste de wereldkampioen zich voor de finale, waarin hij het opneemt tegen de Amerikaan Nakamura. Ding moest genoegen nemen met de complimenten voor een van de beste partijen die de Tour heeft opgeleverd.

Ding – Carlsen

1.d4 Pf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 0-0 5. Pc3 d6 6. Pf3 Pc6 7. 0-0 e5 8. d5 Pe7 9. e4 b6 10. Tb1 a5 11. Te1

Wit bereidt 12. a3 voor (11. a3 a4 12. Pxa4? Pxe4) en na zwarts standaard tegenspel met ... f7-f5 blijkt de toren op e1 uitstekend te staan.

11 ... Pd7 12. a3 h6

Niet 12 ... f5 13. Pg5.

13. Ph4! f5 14. exf5 gxf5 15. Dc2 Pf6 16. b4 Ld7 17. c5 axb4 18. axb4 e4?

Beter is 18 ... De8. Nu komt wits 11de zet volledig tot zijn recht.

19. c6 Le8 20. f3! Pfxd5 21. Pxd5 Pxd5 22. fxe4 fxe4

Diagram links

23. Lxe4?

Nu doet zwart weer mee. Winnend is 23. Txe4! Pc3 (23 ... Pf6 24. Tf4) 24. Tg4! Pxb1 25. Lb2 met vernietigende aanval.

23 ... Pc3 24. Lxh6 Df6?

Niet goed is 24 ... Lxh6 25. Dxc3, maar zwart kan zich voorlopig verdedigen met 24 ... Ld4+ 25. Le3 Df6

25. Lh7+ Kh8

Diagram rechts

26. Txe8! Tfxe8 27. Pg6+ Kxh7 28. Pf8+ Kxh6

Of 28 ... Kg8 29. Dh7+ Kf7 30. Tf1.

29. Dh7+ Kg5 30. Dh4+ Kf5 31. Df4

Mat