Scepsis na terugkeer Russisch bureau van antidoping

Foto AFP

Helleland, minister van jeugdzaken in haar land, was daags voor de beslissende vergadering op de Seychellen al naar buiten getreden met haar voorgenomen stemgedrag. Zij kreeg in het twaalf koppen tellende bestuur van Wada slechts steun van de Nieuw-Zeelander Clayton Cosgrove. De stemming was 9-2 (1 onthouding) in het voordeel van de bestuursleden die Rusland met zijn volle gewicht wensten te laten terugkeren in de olympische topsport.

Russen doen, behalve in atletiek, in alle grote sporttoernooien mee. Maar nog altijd is er de dreiging dat resultaten uit het verleden geschrapt zullen worden en dat vele sporters geschorst zullen worden, als de dopingvorsers van Wada toegang krijgen tot het laboratorium van Moskou. Dat tot donderdag geschorste instituut van Rusada moest volgens een van de voorwaarden uit het originele stappenplan onvoorwaardelijke toegang geven.

In het besluit van donderdag, voorbereid door de commissie regelnaleving (CRC), is die voorwaarde minder strikt. Voor 31 december moeten de data worden vrijgegeven. Voor 30 juni (2019) dienen de urinestalen en bloedmonsters beschikbaar te zijn. Anders valt Rusada terug in de situatie van de voorbije drie jaar.

‘Papieren maatregel’

De Russen, gesteund door de pragmatisch ingestelde Wada-voorzitter Craig Reedie, stellen evenwel als tussenvoorwaarde dat een onafhankelijk expert wordt betrokken bij de bestudering van de materialen. Kritische volgers zeggen dat het een papieren maatregel zal blijken. Volgens hen zullen de Russen blijven weigeren te onthullen wat in de jaren rond 2014 (OS Sotsji) heeft plaatsgevonden en zal Wada de Russen dan weer uitsluiten.

De actieve sport, de atleten uit vooral westerse landen, hebben groot wantrouwen over de gekozen route met de Russen. Maar het land is te groot, ook in de sport, om te negeren. Dat is de opvatting van de sportbestuurders. ‘Wada begrijpt dat deze beslissing niet door iedereen toegejuicht zal worden’, aldus Reedie.

De Nederlander Chiel Warners was als lid van de atletencommissie aanwezig op de beslissende vergadering. Hij en zijn protesterende commissie overwegen naar het sportgerechtshof Cas in Zwitserland te stappen, om het besluit van Wada aan te vechten.