Sarina Wiegman moet ‘schuilen in een bunker’ om de hoopvolle Engelsen van zich af te houden

Bondscoach Sarina Wiegman van Engeland klapt voor haar speelsters na de 4-0-overwinning op Zweden in de halve finale van het EK. Beeld REUTERS

Sarina Wiegman heeft al wekenlang een duobaan. Ze is niet alleen coach van de Engelse voetbalsters, ze moet ook de verwachtingen temperen van een steeds hoopvollere natie. Na de 4-0-zege op Zweden en het bereiken van haar derde grote finale in vijf jaar, is dat een kansloze missie geworden.

‘Ik denk dat ik in mijn eigen bunker ga zitten’, reageerde de Haagse coach met een woordgrap na het winnen van de halve finale. De vraag was hoe ze dacht om te gaan met een land dat meer en meer ‘bonkers’, oftewel waanzinnig aan het worden is. De Engelse voetbalsters bereikten hun eerste finale sinds 2009 en kunnen hun land zondag op een uitverkocht Wembley de eerste voetbaltitel sinds 1966 bezorgen.

Engeland speelt dan tegen Frankrijk of Duitsland (die halve finale was nog niet afgelopen toen deze krant werd gedrukt) maar welk team het ook wordt, de ploeg van Wiegman heeft zich tijdens het EK opgewerkt tot de grote favoriet. Ook Zweden, verliezend olympisch finalist, werd in Sheffield op een overtuigende manier aan de kant gezet.

Engeland kwam in de openingsfase nog in de problemen, maar het team laat zich niet snel van de wijs brengen, kreeg langzaam meer controle en zocht en vond gaatjes in de Zweedse defensie. Door goals van Beth Mead, Lucy Bronze, Alessia Russo en Fran Kirby liep de score zelfs op tot 4-0.

Vastberaden

Niet alles gaat vlekkeloos, in de kwartfinale tegen Spanje keek Engeland lang tegen een achterstand aan, maar de overtuiging spat wel van de ploeg af. Vastberaden waren ze tegen Zweden om eindelijk weleens de eindstrijd te halen, nadat ze op de laatste twee WK’s en het vorige EK strandden in de halve finale.

En dan begint het ook nog mee te zitten. Het hakje van Alessia Russo, waarmee ze de 3-0 scoorde, was geboren uit boosheid. Ze kreeg even daarvoor een kans, die ze had moeten maken, maar ze stuitte op de Zweedse keeper Hedvig Lindahl. In de rebound belandde de bal weer bij Russo, die met haar rug naar het doel stond en een geniale ingeving had. Haar hakbal verraste Lindahl, die de bal door haar benen in het doel zag verdwijnen.

De statistieken van Engeland onder Wiegman jagen elke tegenstander angst aan. Door de zege op Zweden is Engeland onder haar al negentien interlands ongeslagen. Slechts twee keer werd er gelijkgespeeld, alle andere wedstrijden werden gewonnen. De ploeg maakte 104 doelpunten, alleen dit toernooi vielen er al twintig. Het gemiddelde aantal treffers in een wedstrijd ligt net onder de 5,5.

Geen wonder dat de Nederlandse coach op handen wordt gedragen. Ze wordt bovendien geprezen, omdat ze moeilijke beslissingen durft te nemen. Zo liet ze routinier Steph Houghton thuis, omdat die niet fit genoeg zou zijn voor het EK. In de kwartfinale wisselde ze na een uur toernooitopscorer Beth Mead, Ellen White, de Engelse topscorer aller tijden, en spelmaker Fran Kirby. Hun vervangers brachten Engeland met een goal en een assist langs Spanje.

Voor Wiegman betekent het haar derde grote finale in vijf jaar tijd: in 2017 won ze met Nederland de titel, in 2019 verloor ze de WK-finale. Alleen vorig jaar strandde ze op de Olympische Spelen in de kwartfinale. Ze blijft steeds herhalen dat alles anders is dan vijf jaar geleden, maar ondertussen komt ze steeds dichterbij haar tweede opeenvolgende Europese titel. En wat in 2017 in Nederland gebeurde, herhaalt zich nu ook in Engeland: door het succes van het nationale team krijgt het vrouwenvoetbal een enorme stimulans.

‘De Engelse vrouwen hebben zoveel gedaan voor gelijkheid en nationale trots’, schreef The Sun, toch niet de meest progressieve krant, na de overwinning op Zweden. ‘Dit toernooi heeft zoveel meer betekend dan doelpunten maken en wedstrijden winnen.’ En dan moet de finale nog worden gespeeld, de kans voor de Engelse voetbalsters op hun eerste grote titel.