Sarina Wiegman maakt van meedogenloosheid haar handelsmerk

Sarina Wiegman laat zich gelden tijdens de wedstrijd Engeland - Oostenrijk op OLd Trafford. Beeld Reuters

Het gebeurt niet vaak dat mensen beginnen te grinniken als iemand zegt dat het allemaal meedogenlozer moet. Sarina Wiegman heeft het in een klein jaar als Engelse bondscoach voor elkaar gekregen. Voortdurend hamert ze erop dat de Engelse voetbalsters ‘ruthless’ moeten zijn en de Engelsen kunnen er niet genoeg van krijgen.

Het gegrinnik is te horen bij de persconferenties waar Wiegman de term altijd wel een keer laat vallen. De Nederlandse coach begint inmiddels zelf ook te glimlachen als ze de term gebruikt of ernaar gevraagd wordt, maar blijft er ondertussen bloedserieus op hameren dat het toch echt nog meedogenlozer moet. Kansen zijn er om gemaakt te worden, wedstrijden om gewonnen te worden.

De Engelse journalisten kunnen het riedeltje dromen, maar zien ook dat het werkt. Wiegman heeft ervoor gezorgd dat de Engelse voetbalsters eindelijk een keer zijn doorgedrongen tot de finale van een eindtoernooi. Drie keer eerder strandden ze in de halve finale, zondag spelen ze op Wembley tegen Duitsland om de Europese titel. Wiegman heeft van Engeland een machine gemaakt die meedogenloos kan en wil zijn en geeft daarin zelf het goede voorbeeld.

Harde kritiek

Mandy van den Berg ondervond al in 2017 hoe hard Wiegman kan zijn als ze dat nodig vindt. Tijdens het gewonnen EK in 2017 zette ze haar aanvoerder na twee wedstrijden op de reservebank. Het besluit kwam voor Van den Berg uit de lucht vallen en dat nam ze haar nog het meeste kwalijk. ‘Ik hoop dat ik nooit zo met mensen om zal gaan’, zei ze erover in het boek Samen sterk van Annemarie Postma. ‘Niemand heeft me ooit zo teleurgesteld als Sarina.’

Wiegman knippert een keer extra met de ogen als ze de kritiek voorgelegd krijgt, het heeft haar heus ook geraakt. Ze vond het heel erg zwaar en pijnlijk. ‘Maar goed..’ Geen seconde neemt ze er afstand van, moeilijke besluiten horen bij haar vak. Foppe de Haan, in 2017 haar assistent, vond dat Wiegman te lang had gewacht. Ze had veel problemen kunnen voorkomen door het besluit voor het toernooi te nemen.

Vijf jaar later doet ze precies dat. Step Houghton, lang aanvoerder van Engeland, leek na een blessure op tijd fit. Op 34-jarige leeftijd zou het EK misschien wel haar laatste toernooi kunnen zijn, maar zulke sentimenten tellen niet voor Wiegman. ‘Het was een moeilijk besluit, maar ze is gewoon niet klaar om te spelen.’

Waar anderen, zeker vrouwen, als hard en ongevoelig zouden worden neergezet, wordt Wiegman erom geprezen. Het helpt ook dat haar besluiten goed uitpakken. Als ze in de kwartfinale tegen Spanje drie sterspelers naar de kant haalt, zijn hun vervangers met een goal en assist goed voor de winst.

Slechts zelden klinkt er openlijke kritiek op de succescoach. Of ze nu uit Nederland of Engeland komen, bijna alle speelsters zeggen hetzelfde: Wiegman is duidelijk, direct en eerlijk. Soms ook lief en zorgzaam. Maar vooral: de coach laat niets aan het toeval over, de speelsters weten waar ze aan toe zijn en ze presteren beter.

Zelden tevreden

In Engeland landt haar werkwijze op vruchtbare bodem. Haar voorganger Phil Neville begon al op achterstand, omdat hij geen ervaring had in het vrouwenvoetbal. Onder hem speelde het Engelse team vaak ongeïnspireerd en faalde het op de belangrijke momenten. Hij wekte ergernis omdat hij na een magere 1-0 tegen het zwakke Portugal zei dat hij zo tevreden was.

Dan Wiegman. Als 6-jarige knipte ze haar haar kort om illegaal mee te voetballen met jongens. Ze regelde zelf dat ze in Amerika kon spelen, maakte de tijd mee dat interlands nog met nauwelijks publiek in Hoogeveen werden gespeeld. Steeds klom ze ietsje hoger in het vrouwenvoetbal, altijd bleef er nog iets te wensen over. De hoge eisen van zo iemand wekken geen irritatie op, maar bewonderend gegiechel.

Als haar ploeg met 10-0 wint van Noord-Macedonië zegt ze dat haar spelers er nog wel wat meer hadden kunnen maken. Als ook Letland met 10-0 wordt verslagen, verwacht ze dat ze voor de return nog meedogenlozer zijn. En dan maken ze er 20-0 van. Heel soms slechts valt ze uit haar rol, bijvoorbeeld als haar ploeg met 8-0 van Noorwegen heeft gewonnen. ‘Ik denk dat ik er vanavond wel tevreden over kan zijn.’

Zo nu en dan een schouderklopje, maar vooral het maximale blijven eisen. 104 doelpunten maakten haar speelsters in de negentien wedstrijden onder haar leiding, op het EK al twintig in vijf duels. Het is niet eens dat Engeland meer kansen krijgt, de ploeg maakt ze gewoon vaker af. Van alle doelpogingen scoort haar team er 21 procent. Tegenstander Duitsland blijft steken op 14 procent.

‘Het laatste zetje is het moeilijkste bij voetbal’, zei Wiegman er ooit over. Maar ze heeft haar ploeg meer dan voorbereid om het zondag op Wembley af te maken.