Sarina Wiegman flikt het: ook met Engeland is ze Europees kampioen

Chloe Kelly viert haar winnende treffer met het shirt in haar hand. Jill Scott en Lauren Hemp gaan in de achtervolging. Beeld Reuters

De Engelse voetbalsters hebben het geflikt, Sarina Wiegman heeft het geflikt. De Europese titel, voor niets minder werd ze aangetrokken. Ze bleef steeds maar zeggen dat het niet zo makkelijk was, maar ze heeft de Engelsen wel de bevrijdende titel bezorgd via een 2-1-zege op Duitsland.

Die kwam na een zenuwslopende verlenging, waarin invalster Chloe Kelly de bal toch nog in het Duitse doel wist te werken. Van blijdschap trok ze haar shirt uit, wat in het vrouwenvoetbal niet zo vaak gebeurt. Maar een Engelse titel in het voetbal is nog veel bijzonderder, 56 jaar hebben de Engelsen er op moeten wachten.

Voor Wiegman was het nog maar vijf jaar geleden. Zo overtuigend als in 2017 met Nederland ging het nu niet. Toen werd met 4-2 gewonnen van Denemarken in de Grolsch Veste in Enschede, nu keken 87.192 toeschouwers op Wembley toe hoe Duitsland en Engeland elkaar lang in een houdgreep hielden.

Topscorer niet gevonden

De teams van Wiegman en de Duitse bondscoach Martina Voss-Tecklenburg begonnen nog wel open aan de wedstrijd. Hoe meer minuten er wegtikten, hoe meer de speelsters leken te beseffen wat er op het spel stond. Zeker Engeland miste de overtuiging van de eerdere wedstrijden. Leah Williamson kwam niet toe aan haar dribbels van achteruit, de creatievelingen Georgia Stanway en Fran Kirby waren onzichtbaar en topscorer Beth Mead werd niet gevonden.

De Engelsen kwamen wel op voorsprong nadat Wiegman een beproefd recept had gebruikt. Ze wisselde spelverdeler Fran Kirby en spits Ellen White voor de Manchester United-spelers Ella Toone en Alessia Russo. Net als in de kwartfinale tegen Spanje werkte het: Toone werd met een fantastische pass van Keira Walsh de diepte in gestuurd en lobde de bal over Merle Frohms in het Duitse doel.

De goal bracht even opluchting, maar de Duitsers, die hun topscorer Alexandra Popp in de warming-up geblesseerd hadden zien afhaken, bleven geduldig azen op de gelijkmaker. Een paar minuten na de 1-0 mikte Lina Magull al op de kruising, tien minuten voor tijd schoof ze bij de eerste paal de 1-1 binnen.

Mythische status

Dat uitgerekend de invallers Kelly en Toone scoorden, zal nog meer bijdragen aan de toch al mythische status van Wiegman in Engeland. Waar de mannen vorig jaar nog in de finale faalden, lukt het haar wel om de titel te pakken. En haar hand is meer dan zichtbaar geweest.

Haar transfer van Nederland naar Engeland reflecteert ook de verschuivende machtsverhoudingen in het vrouwenvoetbal. Vier jaar geleden drongen, met Engeland, nog drie relatief kleine landen door tot de laatste vier. Oostenrijk haalde de halve finale en Nederland won de finale van Denemarken.

Nu haalde alleen Zweden als ‘kleintje’ de halve finale. Engeland, Frankrijk en Duitsland, de andere landen uit de top vier, spelen ook in het Europese clubvoetbal een voortrekkersrol. Spanje hoort ook in dat rijtje, dat land stuitte in de kwartfinale op de ploeg van Wiegman.

In deze vier landen investeren grote clubs veel in vrouwenteams en dat sijpelt door naar de nationale elftallen. De Duitse basis bestaat grotendeels uit speelsters van landskampioen Wolfsburg, aangevuld met enkelen van rivaal Bayern München. Frankrijk is een combi van Champions League-winnaar Olympique Lyonnais en Paris Saint-Germain. Het Spaanse team lijkt soms op een iets aangepaste versie van Barcelona met een rood shirt aan.

Brede selectie

De Engelse is van deze topcompetities de meest gelijkwaardige, de doelpunten van invallers zijn geen toeval want Wiegman kan putten uit spelers van een groot aantal clubs. Die brede selectie is al meerdere keren een troef gebleken in dit toernooi. Zo scoorde Alessia Russo als invalspits al vier keer.

Voor het Nederlandse elftal is het te hopen dat jonge talenten snel de stap naar die grote clubs en competities kunnen maken. De routiniers die in 2017 de titel grepen, vormden ook dit EK de basis, maar zij kunnen lang niet allemaal nog jaren mee. De meeste van hun vervangers spelen bij topclubs Twente, Ajax en PSV in de eredivisie en ondervinden daar te weinig weerstand.

Verdediger Kerstin Casparij van kampioen Twente tekende al een contract bij Manchester City. Zij behoorde bij de jongeren die een lichtpuntje waren op een verder teleurstellend toernooi, waar Nederlandse voetbalsters een stapje terug hebben gedaan. Als ze opnieuw willen aanhaken bij de wereldtop, zullen er meer talenten moeten volgen.

Wiegman mag nu volgend jaar proberen of ze met Engeland nog verder kan komen. Met Nederland verloor ze in 2019 de WK-finale. Als Louis van Gaal in Qatar geen wonder verricht, kan ze in Australië en Nieuw-Zeeland proberen om de eerste Nederlandse voetbalcoach te worden die wereldkampioen wordt.