Sara Marita Kramer uit Apeldoorn kan fluiten naar olympisch goud na positieve coronatest

Sara Marita Kramer won eind januari nog een schansspringwedstrijd in het Duitse Willingen. Nu gaat er een streep door haar olympische deelname na twee positieve coronatesten. Beeld EPA

De 20-jarige Kramer, geboren in Apeldoorn, was deze winter nagenoeg onoverwinnelijk met indrukwekkende zweefvluchten van 120 tot 140 meter. Ze schreef het Silvestertoernooi, de vrouwelijke tegenhanger van het Vierschansentoernooi, op haar naam. Ook won ze deze winter zes van de elf wereldbekerwedstrijden. Haar laatste zege, in het Duitse Willingen, dateerde van afgelopen zaterdag: op de dag dat ze positief bleek. Nog altijd staat ze fier bovenaan in de wereldbekerstand.

Kramer verhuisde als zesjarig meisje met haar ouders, broers en zusje naar het Oostenrijkse Maria Alm, een skidorp vlak tegen de grens met Duitsland. De poging van het gezin om daar een pannenkoekenrestaurant te beginnen werd vastgelegd in het televisieprogramma Ik Vertrek. Dat gold ook voor het overlijden van haar moeder aan borstkanker.

Oostenrijkse droom

Ondanks dat verlies volhardde het gezin in de Oostenrijkse droom. Vader en kinderen vonden hun draai in het dorp en het pannenkoekenrestaurant evolueerde tot een goedlopend hotel met eetgelegenheid. Kramer ontdekte via school de aantrekkingskracht van het vliegen op ski’s.

Haar eerste sprong maakte Kramer toen ze nog geen jaar in Oostenrijk was. Met haar basisschoolklas mocht ze op normale ski’s een poging wagen vanaf de 15-meterschans. Dat klinkt spannender dan het is. De 15 meter betreft niet de hoogte van de glij-installatie, maar de afstand die gesprongen kan worden. Het uiteinde van de schans stak maar een meter of wat boven de grond, niet veel hoger dan een tafel.

Kramer vond de zweefvluchten onmiddellijk leuk. Mooier zelfs dan het skiën dat ze aanvankelijk deed. Ze meldde zich aan bij de skiclub in het naburige Saalfelden en vanaf dat moment stond het schansspringen centraal in haar leven. Ze genoot haar onderwijs op een speciale wintersportschool en maakte snel naam in de jeugdcategorieën, niet met haar roepnaam Sara, maar als Marita Kramer, de naam die haar paspoort vermeldt.

Ze gebruikt nog steeds beide namen. Sara voor vrienden en familie, Marita voor de buitenwacht. En in de media duikt de combinatie op. Het maakt haar uiteindelijk niet veel uit hoe ze wordt genoemd. ‘Ik ben ik’, zei ze in het najaar, tijdens een bezoek van de Volkskrant aan Oostenrijk.

Zelden bang

Met de jaren groeide de hoogte van de schans en de afstand die Kramer vliegt. Op de Spelen van Beijing zou ze van de 90-meterschans zijn gesprongen: een aanloop van 100 meter, een afsprong op zo’n 4 meter boven de sneeuw en dan zo’n 90 meter ver het dal in. Bang is ze zelden, vertelde ze in het najaar. Niet toen ze van tafelhoogte sprong en niet tijdens het grote werk.

Kramer heeft een perfecte bouw voor haar discipline. Ze is met 1,71 meter en 52 kilogram relatief lang en licht. Te mager mogen schansspringers volgens de regels van de internationale skifederatie niet zijn. Een BMI van 20 of hoger is verplicht. Explosief is ze ook, een uitmuntende eigenschap voor de afzet op het uiteinde van de schans, het cruciale moment onderweg naar de voet van de heuvel.

Ze keek er enorm naar uit om in Beijing te laten zien hoe goed zij die afzet beheerst en hoe stabiel en stijlvol haar vlucht is. Ze hoopte dat er aanstaande zaterdag, als de vrouwenwedstrijd wordt betwist, niet alleen Oostenrijkers naar haar zouden kijken, maar ook Nederlanders. Want het is dat ze maar voor één land tegelijkertijd kan uitkomen, anders wist ze het wel. ‘Ik voel me zowel Oostenrijks als Nederlands.’

Ze wilde de sport, die in Nederland alleen tijdens de Spelen en op Nieuwjaarsdag de televisie haalt, promoten. De Nederlandse interesse voorbij culthelden als Eddie the Eagle en Gerrit-Jan Konijnenberg opkrikken, een beetje richting Oostenrijks niveau. Het is geen voetbal of alpineskiën, maar schansspringen telt er mee.

Portret op de gevel

Dat Kramers roem in Oostenrijk groeiende was, als opvallend talent in een populaire sport, merkte haar vader afgelopen zomer in zijn hotel. Gasten informeerden of het jonge talent tijdens hun verblijf aanwezig was en of ze een handtekening zouden kunnen krijgen. Het kon de gasten ook niet ontgaan dat ze in het hotel van de schansspringster sliepen, want een groot portret van haar siert de gevel.

Een voorschot op haar olympische titel wilde Kramer in het najaar wijselijk niet nemen, zeker niet toen het seizoen nog moest beginnen. In de sport zijn al veel onzekerheden en in tijden van corona nog veel meer. ‘Wat er komt, kan niemand je vertellen’, zei ze. ‘Ik probeer me het beste voor te bereiden en straks 120 procent te geven.’

Het is een insteek die iedereen in huize Kramer heeft, vertelde haar trotse vader. ‘Topsporters zijn niet altijd de makkelijkste personen, maar anders red je het ook niet. Je moet je helemaal kunnen concentreren en afsluiten van de rest. Dat is de mentaliteit van ons: als je iets wil, dan moet je het goed doen. En anders niet.’

Hoe gedegen Kramers voorbereiding en haar instelling afgelopen jaar ook waren, en hoe nauwgezet ze zich buiten de wedstrijden afzonderde van haar familie en vrienden: het heeft niet mogen baten. De gedoodverfde olympische kampioene is verslagen door het virus.