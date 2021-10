Saoedi’s maken van kwakkelend Newcastle United een van rijkste voetbalclubs ter wereld

Newcastle United-fans bij het stadion van de club, St James’ Park. Beeld AP

De overname leidde tot een feest rond het stadion van de club, St James’ Park, waarbij enkele supporters zich als oliesjeik hadden verkleed. Ze zijn vooral blij met het vertrek van Mike Ashley, de Britse miljardair die de club veertien jaar geleden kocht. Onder zijn bewind is er amper geïnvesteerd en bleven successen uit. De laatste trofee dateert uit 2006, toen de Noord-Engelse ploeg in zwart en wit de Europese Intertoto-competitie won.



Het slechte imago van Ashley, een ouderwetse selfmade man, hing als een wolk boven het imposante stadion. De oprichter en eigenaar van de populaire keten SportsDirect komt regelmatig in de publiciteit door de slechte werkomstandigheden in zijn bedrijf. De club verwierf een bedenkelijke naam toen Wonga werd aangetrokken als shirtsponsor. Dit bedrijf verstrekt tegen woekerrentes leningen aan met name armere huishoudens.

Ook al discutabel

De nieuwe eigenaren zijn niet minder discutabel. Anderhalf jaar is er onderhandeld met een consortium dat onder leiding staat van het fonds van Saoedische staatsrijkdommen. Het Arabische koninkrijk heeft vanwege het schenden van mensenrechten, met name vrouwenrechten, bepaald geen goede naam. Het overnemen van een grote Engelse voetbalclub wordt gezien als een manier om het imago in het buitenland op te poetsen.



De nieuwe topbestuurder wordt de in Dubai gevestigde investeerder Amanda Staveley, die in 2008 al eens betrokken was bij de overname van Manchester City door sjeik Mansour. Naast Staveley en de Saoedi’s maken ook de gebroeders David en Simon Reuben, Brits-Indiase projectontwikkelaars, deel uit van het consortium. In de Premier League zijn alleen Tottenham , Crystal Palace, West Ham, Norwich en Brighton nog in Britse handen.

Bod op Conte

Clublegende Alan Shearer reageerde enthousiast op het nieuws. ‘Yesssssssss. We mogen weer durven hopen’, twitterde de bekende spits. Zijn Match of the Day-collega Gary Lineker was voorzichtiger. ‘Voetbalfans willen dat hun clubs succes hebben, maar tegen welke prijs? Met dat dilemma zitten fans van Newcastle United.’ Een dag na de overname heeft de club reeds een bod gedaan op de Italiaanse topmanager Antonio Conte.

De club heeft grote potentie. Het stadion zit elke thuiswedstrijd vol met ruim 50.000 toeschouwers en het aantal fans dat de club achterna reist is indrukwekkend. De laatste landstitel dateert uit 1929. In 1996 eindigde Newcastle, onder leiding van Kevin Keegan, als tweede nadat de ploeg lange tijd ruim voor had gestaan op de latere kampioen Manchester United. In 1999 leidde Ruud Gullit de Magpies voor het laatst naar een bekerfinale op Wembley.