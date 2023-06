Saoedi-Arabië op zoek naar meer toppers, onder wie Hakim Ziyech

Ook de naam van Hakim Ziyech (nu nog Chelsea) zoemt rond als potentiële versterking van de Saoedische Pro League. Beeld Reuters

Het verhaal dezer dagen wil dat Todd Boehly, eigenaar van Chelsea, spelers wenst te slijten, in zijn drang om door te selecteren bij zijn ploeg in opbouw. Waar kan hij beter terecht dan in het land dat geen directe concurrent is van Engeland en geld genoeg heeft om hem van overbodige spelers af te helpen, terwijl zijn club een miljoenenverlies maakte over afgelopen seizoen?

Saoedi-Arabië dus, het nieuwe beloofde land in het voetbal, waar Cristiano Ronaldo naar schatting 200 miljoen euro per jaar verdient bij Al-Nassr. Die club wil naar verluidt zeker 13 miljoen uitgeven aan jaarloon voor Hakim Ziyech, die Ronaldo dan van vernuftige passes kan voorzien. Het zou voor Ziyech grofweg een verdubbeling van salaris betekenen.

Astronomische salarissen

Doorselecteren wil Boehly, die de club overnam na het vanwege de oorlog gedwongen vertrek van de Rus Roman Abramovitsj. Doorselecteren wil ook de Arabische Pro League, die via een investeringsfonds (PIF) dat rechtstreeks onder kroonprins Mohammed bin Salman valt, astronomische salarissen in de aanbieding heeft en de competitie naar het niveau van de liga’s in de Europese subtop wil brengen. Sportief althans. In financieel opzicht gaat elke vergelijking mank, in het voordeel van de Arabieren. De Pro League toont interesse in bij Chelsea overbodige topspelers als Hakim Ziyech, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly en N’Golo Kanté.

Overal gonst het van de namen, ook van relatief jonge spelers, nadat Cristiano Ronaldo (38) en Karim Benzema (35) al gingen voor jaarsalarissen van honderden miljoenen euro’s, en Lionel Messi de roep wist te negeren, al ontvangt hij miljoenen per jaar voor reclamewerk, waarin hij het land aanprijst.

Nee, kritiek geeft hij niet op de situatie rond de mensenrechten in het land met de geregeld voltrokken doodstraf, het land waar homoseksualiteit verboden is en vrouwen minder rechten hebben dan mannen. Kenner van het voetbal in het Midden-Oosten James M. Dorsey: ‘Als je een contract ondertekent, ook als speler, aanvaard je dat het land is zoals het is. Je gaat daarover dan niets zeggen.’

Politieke macht

James Dorsey is journalist en hoogleraar aan de Nanyang Technological University in Singapore. Hij heeft sinds jaar en dag een bijzondere belangstelling voor voetbal in het Midden-Oosten, waarover hij blogs en boeken schreef. De belangstelling van de Arabieren voor het topvoetbal is te zien als onderdeel van een groot, internationaal spel van politieke macht.

Saoedi-Arabië wil toonaangevend zijn in het Midden-Oosten en wereldwijd tot de tweede laag behoren, onder grootmachten als de Verenigde Staten, China en India. ‘Bin Salman wil Saoedi-Arabië op de kaart zetten, koste wat het kost. Geld is nog geen probleem, hoewel het dat in de toekomst wel kan worden. Ook de Saoediërs moeten internationaal geld lenen om binnenlandse bestedingen te financieren, mede omdat de olieprijs zich niet heeft ontwikkeld als ze wilden.’

Een centrum van invloed en macht, waarbij naast religie nationalisme een steeds belangrijkere rol speelt. Het land zoekt ook naar economische diversificatie: niet alleen afhankelijk meer willen zijn van olie en gas. Het is zaak de overlevingskansen voor de economie te vergroten. Zeventig procent van de bevolking is daarbij jonger dan 35 jaar. Voor al die jongeren zijn banen nodig, en perspectief. Sport biedt dan mogelijkheden. Er is trouwens ook een puur sportief aspect, om de bevolking in beweging te krijgen. Twintig procent is obese of lijdt aan diabetes.

Groter dan Qatar

Saoedi-Arabië is een veel groter voetballand dan Qatar, dat zich profileerde met het WK en het kopen van Paris Saint-Germain. De Saoediërs zijn een geregeld geziene gast op eindronden. Op het laatste WK wonnen ze in hun eerste wedstrijd sensationeel van Argentinië, de latere wereldkampioen. Ze hadden al in het verleden gerenommeerde bondscoaches als Bert van Marwijk, Frank Rijkaard en Gerard van der Lem.

De bedoeling is het WK van 2030 te organiseren, al begrijpen de Saoediërs dat het lastig is om dat plan te realiseren, nadat de Fifa het WK van 2022 toewees aan Qatar. De Saoediërs probeerden het in een gezamenlijk plan met Griekenland en Egypte, maar de Egyptenaren trokken zich al terug uit het project. De Arabieren willen de leidende rol in de regio overnemen, ook door in te zetten op onder meer golf en Formule 1. Het investeringsfonds kocht Newcastle United, dat het beste seizoen in jaren kende en zich plaatste voor de Champions League.

De overkoepelende organisatie van de Pro League koopt de topspelers namens de competitie en verdeelt ze over de clubs. Volgens een recent artikel in The New York Times is er ook al protest, omdat sommige teams zich achtergesteld voelen bij de toewijzing. De vraag is ook of het in Saoedi-Arabië niet dezelfde kant opgaat als met China, dat opeens miljarden investeerde in voetbal, omdat de president de sport als prioriteit aanwees. Bij economische tegenslag, aangezwengeld door corona, haakten de Chinezen weer af.