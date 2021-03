Saoedi-Arabië geeft 1,3 miljard euro uit aan sportevenementen in een poging zijn reputatie te verbeteren

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (l.) rijkt een award uit aan Prins Abdel Rahman bin Abdullah al Faisal, de eigenaar van het winnende paard van de Saudi Cup. Prijs: 20 miljoen dollar. Beeld AP

Dit blijkt uit maandag verschenen onderzoek van mensenrechtenorganisatie Grand Liberty naar sportswashing in Saoedi-Arabië. De term is gereserveerd voor landen die sportevenementen binnen de landsgrenzen halen of gerenommeerde sportteams sponsoren of kopen om zo hun negatieve reputatie, bijvoorbeeld door de slechte mensenrechtensituatie, te maskeren of om een positief imago te kweken.

Saoedi-Arabië krijgt wereldwijd onder meer kritiek wegens de lugubere moord op de journalist Jamal Khashoggi, de onderdrukking van vrouwen en critici van het regime, de lijfstraffen en het bombarderen van Jemen ten koste van een kwart miljoen doden.

Om de kritiek op alle misstanden met behulp van sport te verstommen, heeft Saoedi-Arabië zijn net ruim uitgegooid, blijkt uit het onderzoek van Grand Liberty. Boksen, schaken, voetbal, paardensport, tennis, snooker, worstelshows; Saoedi-Arabië heeft er veel geld voor over. Zo legt het graag 170 miljoen euro neer om zwaargewichten Tyson Fury en Anthony Joshua tegen elkaar te laten boksen. Voetbalclub Real Madrid dubt nog over een sponsorcontract van 150 miljoen euro, maar Italiaanse en Spaanse bekerwedstrijden zijn al voor 145 miljoen in huis gehaald. Aan een snookertoernooi is Saoedi-Arabië 28 miljoen euro kwijt, voor een paardenrace heeft het 50 miljoen over, schaken staat voor een kleine 2 miljoen in de boeken, golf voor 17 miljoen. En sinds 2014 is er een deal ter waarde van 425 miljoen euro met de Amerikaanse marktleider in worstelentertainment WWE.

Voetballers Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, golfers Tiger Woods en Rory McIlroy en tennissers Rafael Nadal en Novak Djokovic wezen de Saoedische miljoenen af, meestal na publieke verontwaardiging. Mede om die reden ketste ook de Saoedische aanschaf af van voetbalclub Newcastle United voor 340 miljoen euro. In totaal kreeg kreeg het land ter waarde van 435 miljoen euro nul op het rekest van sportorganisaties en sporters.

Formule 1

Het meeste gaf het regime uit aan wat het als zijn grootste succes beschouwt: een tien jaar durend contract met de Amerikaanse organisator van Formule 1-races, Liberty Media voor 550 miljoen euro. Op 5 december zal de eerste van tien jaarlijkse races in de straten van Jeddah worden gehouden.

Opmerkelijk is dat uitgerekend Lewis Hamilton, die zondag begon aan zijn poging een recordaantal van acht Formule 1-kampioenschappen te bemachtigen, zich de laatste jaren meer en meer als een politieke activist opstelt, vooral voor de Black Lives Matter-beweging. Bij zijn maandenlange contractbesprekingen met Mercedes bedong Hamilton dit jaar de ruimte om diversiteit in zijn sport te bevorderen.

Dat gegeven grepen circa 50 Arabische mensenrechtenorganisatie aan om Hamilton op te roepen de race in Saoedi-Arabië te boycotten. Want als de beste Formule 1-coureur wegblijft is impact gegarandeerd. ‘Raadselachtig’ vindt Grand Liberty de reactie van Hamilton: ‘Natuurlijk is de mensenrechtenkwestie voortdurend een probleem in sommige landen waar we racen. Sport is een platform om op veranderingen aan te dringen. Ik denk dat we een stap in die richting hebben gezet, maar we kunnen altijd meer doen. Dat vergt wat werk achter de schermen.’