Sanne Wevers vindt plezier weer terug in nieuwe profploeg na ‘corona- en turncrisis’

Nederlandse topturnsters waaronder de zusjes Wevers trainen bij de Top Turnacademie Achterhoek en verlaten daarmee het Nationale trainingscentrum in Heerenveen. In Varsseveld gaven ze zondagmiddag een presentatie samen met jonge turnsters. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een vrij koude en half verduisterde turnzaal in Varsseveld is de plek waar Sanne Wevers, de olympisch balkkampioen van Rio, na een jaar afwezigheid de weg terug naar de top hoopt te vinden. Ze staat er samen met tweelingzus Lieke, wier terugkeer nog wat onzekerder is. Zondag traden ze voor het eerst in lange tijd weer in de publiciteit bij de open dag van hun zelf opgezette turnploeg.

De 31-jarige zussen kwamen niet meer in actie sinds de Olympische Spelen van Tokio, waar titelverdedigster Sanne de balkfinale niet haalde en Lieke als 24ste op de meerkamp eindigde. Ze moesten bijkomen van wat Lieke de ‘corona- en turncrisis’ noemt.

Hun aanloop naar Tokio werd net als bij zoveel sporters verstoord door de coronapandemie, maar ingrijpender was de ophef rond hun coach en vader, Vincent Wevers. Beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag werd hij aanvankelijk geschorst. Later werd zijn contract als bondscoach bij nationale turnbond KNGU niet verlengd.

Wevers was niet de enige die in een kwaad daglicht kwam te staan. Zoveel meldingen waren er dat de turnbond bijna kapseisde, tenminste aan de vrouwenkant. Coaches en bestuurders moesten weg of stapten op. Na de Spelen bleef lang onduidelijk hoe het verder moest. Pas deze zomer werd er weer een bondscoach aangesteld.

Het heft in eigen hand genomen

De zussen namen in die chaos samen met de 21-jarige Naomi Visser, die bij afgelopen WK in Liverpool drie finales haalde, het heft in eigen hand. Ook de 19-jarige Sara van Disseldorp sloot aan. Ze richtten met Wevers senior een eigen ploeg op en konden daarvoor terecht bij Top Turnacademie Achterhoek. Die opleidingsploeg voor zes- tot twaalfjarigen was juist op zoek naar mogelijkheden om hun jeugdige talenten toekomstperspectief te bieden in hun regio.

Na een jaar zonder topsport heeft Sanne het turnen weer opgepakt. Even was het spannend of ze het nog leuk zou vinden. Dat bleek al snel het geval. Ook de twijfel of ze als 31-jarige na zo’n sabbatical weer op niveau kan komen, ebde weg. ‘Ik denk dat het kan’, zegt ze beslist. ‘Ik ben positief gestemd. Leeftijd is ook maar een getalletje.’

Ze durft alweer, zij het voorzichtig, vooruit te kijken naar Parijs, de Zomerspelen van 2024. ‘Daar moeten we er als Nederland weer staan.’

Lieke heeft minder concrete ideeën over de toekomst en oogt bevreesd om er iets wezenlijks over te zeggen. Ze zit nog in de ‘oriëntatiefase’, zoals ze dat noemt. ‘Ik heb al eens een burn-out gehad en dit leek de tweede keer te worden. Ik heb er lang van moeten herstellen.’ Vorig jaar ging ze aan het werk, als ‘recruitment business partner’ bij een consultancybedrijf. Dat doet ze nog altijd. ‘Je moet toch voor jezelf zorgen, anders kan je ook maar moeilijk rondkomen.’

Eigen merk turnkleding

Ook Sanne verlegde haar aandacht. Ze ging aan de slag met haar eigen merk turnkleding. Zondag verkoopt ze de eerste exemplaren, zelf ontworpen met verschillende bloemmotieven. Zij en haar collega’s dragen de creaties en dat valt op tussen de zwart-groene glittertenues die de jonge gymnastes aan hebben.

Ze mogen zichzelf dan een profteam noemen, geld verdienen de turnsters nog niet in Varsseveld. Visser maakt als EK- en WK-finalist aanspraak op het topsportstipendium van NOCNSF, de zussen Wevers niet. Het zijn vooral de faciliteiten die wat hen betreft het stempel ‘professioneel’ verdienen.

De hal, die ietwat potsierlijk de ‘Van Raam Arena’ heet, heeft minder allure dan de topsporthal in Heerenveen, die daar pal naast het voetbalstadion ligt. Dit sportcomplex in Varsseveld is er een zoals er talloze in Nederland te vinden zijn: een setje saaie blokkendozen voor zaalsporten met een kantine erbij.

Zondagmiddag wordt in één deel van het complex gehandbald terwijl in de zaal ernaast de zussen Wevers, Visser en Van Disseldorp samen met de kinderen van de topsportacademie hun turnvoorstelling geven. ‘Een reis door het turnen’, noemt de spreekstalmeester het. Er zijn zo’n 200 toeschouwers op de open dag afgekomen. Alle stoeltjes op de tribune zijn bezet met aandachtig kijkende fans, mobieltjes in de aanslag.

Hal moest worden aangepast

Voor de komst van de topturnsters moest de hal worden aangepast. In het midden ging de vloer eruit en er werd een kuil gegraven. Een turner van niveau kan bij het oefenen van ingewikkelde handelingen hoog in de lucht namelijk niet zonder een met schuimrubber blokken gevuld ‘valbak’.

Sanne Wevers spreekt jonge turnstertjes bemoedigend toe. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Toch zijn het niet dit soort praktische zaken die het verschil maken, wel dat trainer Wevers er is. Onder zijn leiding gingen zijn dochters in de korte tijd dat ze weer bezig zijn flink vooruit, zag Visser. Zij was vanwege de WK in Liverpool begin november en een vakantie daarna een paar weken weg. ‘Ze zijn zoveel gegroeid.’

Coach Wevers houdt zich zondag afzijdig. De turnsters praten met de pers, hij niet. Als Visser met een kwartet kleine meisjes haar kunsten aan de rekstok vertoont, staat hij in het schemerdonker achter in de zaal. Hij werd in mei vrijgesproken door sporttuchtrechtbank ISR omdat het onderzoek naar hem ondeugdelijk was, maar de KNGU ging in beroep. Dat loopt nog, zo lang houdt hij zich op de achtergrond.

De vrouwen proberen er zo weinig mogelijk mee bezig te zijn. De uitspraak van het beroep kan nog maanden op zich laten wachten. ‘Dat leidt een eigen leven’, zegt Lieke. Eenmaal bezig in de hal, is er slechts aandacht voor de sport, vult Sanne aan. ‘Dan is het er niet.’