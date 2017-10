Sanne Wevers vergeet cruciaal element en mist daardoor WK-finale

Ze ontdekte al schrijvende niet dat zij de 'achterover-eis' had gemist

Na haar balkoefeningen schrijft Wevers (26) altijd in recordtempo de verschillende elementen en afgewerkte eisen op in een schriftje. Het blauwe boekje van haar en haar geheugen zijn inmiddels beroemd in turnkringen. In Montréal ging ze ook op de knieën om even te calculeren. Ze ontdekte al schrijvende niet dat zij de 'achterover-eis' had gemist. Daarom dienden zij en haar coach, vader Vincent Wevers, ook een protest in tegen de beoordeling van de jury.



Ze zaten er naast, wisten ze even later toen het protest, met uitleg was afgewezen. In plaats van een D-score van 5,5 punten was er 5,0 op het scorebord gekomen. De uitvoering (E-score) was 7,733 omdat de wereldbond heeft afgesproken veel en veel harder te jureren. Wevers: 'Het moet wennen. Tot dit jaar was je gewend ongeveer een punt aftrek te krijgen. Daar (9,0, JV) knokte je dan voor. Nu is de kunst bij de twee punten aftrek te blijven.'



Ze pareerde nog de term stommiteit. Ze noemde het een misrekening voordat ze met de schouders naar beneden naar de kleedkamers vertrok. Als captain van de ploeg had ze niet aan de verwachtingen voldaan. Die kwalificatie gold ook haar teamgenoten Eythora Thorsdottir (nog wel vierde op balk) en Lieke Wevers (val). Tisha Volleman deed het op sprong het beste.