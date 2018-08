Sanne Wevers plaatst zich op haar favoriete onderdeel voor finale EK turnen

Glasgow is een genadige stad voor turnster Sanne Wevers. Donderdag kwalificeerde de olympisch kampioen op balk zich voor de finale om de Europese titel op dat toestel. De plaats bij de beste acht vanEuropa (vierde) viel haar toe na een matige kwalificatie. ‘Ik ben benieuwd of het genoeg is’, sprak ze na een oefening met aanvangsproblemen die met 13,366 punten werd gewaardeerd.

Een paar uur later kon Wevers opgelucht de zaal verlaten. Deconcurrentie duwde haar niet over de rand, zoals dat vorig jaar bij de WK in Montreal gebeurde. Toen vergat de Nederlandse een verplicht element, de ‘achterover’ eis, en kreeg ze een half punt afwaardering. Het leidde tot een kleine crisis en de veertiende plaats in de voorronden.

Het was een teleurstelling die ze niet had zien aankomen. In 2015 stapte ze in Glasgow op een roze wolk, die ze lang niet verliet. Ze haalde er het WK-zilver op balk, achter de Amerikaanse Simone Biles, om tien maanden later in Rio diefinishvolgorde zelfs om te draaien.

Foto EPA

Rio was prachtig, mooi en schitterend, maar Glasgow had voor altijd een bijzondere plaats in het hart van de kleine Nederlandseballerina. In 2008 won ze er als 17-jarige twee wereldbekers, op brug en op balk.

‘Maar die zilveren plak overschaduwde onze echt historischeprestatie in Schotland waar we ons als team te plaatsten voor de Spelen van Rio’, zo benadrukte Weversdonderdag nog eens het kaliber van de verrichting van 2015.

Ze is ook de mening toegedaan dat als ze solo naar Rio was gegaan dat ze dan nooit zo had kunnen presteren als in het gezelschap van tweelingzus Lieke en een routinier als Céline van Gerner.

Het Nederlands team plaatste zich donderdag voor de teamfinale van zaterdag. Voor de persoonlijke finales waren er tickets voor Wevers en Tisha Volleman en Van Gerner.