Sanne Wevers kan zich niet vinden in aantijgingen jegens haar vader: goed onderzoek moet waarheid boven tafel krijgen

Bondscoach Vincent Wevers helpt Eythora Thorsdottir bij het inspringen op sprong. Beeld Klaas Jan van der Weij

‘Het is belangrijk dat hij nu eerst zelf zijn verhaal kan doen. Het is voor mij erg moeilijk omdat ik zijn dochter ben en de turnster die hij heeft opgeleid. Ik kan me niet vinden in de beweringen die Joy heeft gedaan. Het is heel erg belangrijk dat er een goed onderzoek komt om de waarheid boven tafel te krijgen.’

Ook Wyomi Masela zegt bij de NOS dat zij zich niet helemaal herkent in het beeld dat Goedkoop schetst. Zij trainde ook bij Wevers en staat er nu ‘dubbel’ in. Ze is zelf niet door haar voormalige trainer geslagen of geschopt. Het continu kleineren herkent ze wel.

‘Dat ik het niet goed doe. Opmerkingen als ‘doe nou eens je best’. ‘Denk nou aan die extra kilo’s, straks krijg je een blessure.’ Die opmerkingen maakten me tot op de dag van vandaag onzeker over mijn gewicht.’

Masela stopte in 2017 met topturnen. Ze vindt dat Wevers, die in 2016 werd gekozen tot sportcoach van het jaar, een tweede kans verdient in de turnhal. ‘Hij kan leren van de verhalen.’ Vincent Wevers heeft vanaf zijn vakantieadres nog niet gereageerd. Hij komt terug naar Nederland om in gesprek te gaan met de betrokkenen en zijn kant van het verhaal te vertellen.

De turnsport kwam de afgelopen dagen negatief in het nieuws toen voormalig turnsters een boekje opendeden over wat ze hebben meegemaakt tijdens hun carrière. Ze werden door coaches geschopt en geslagen, in hun gezicht gespuugd, vernederd en uitgehongerd. Turncoach Gerrit Beltman gaf uitgebreid toe dat hij in het verleden ver over de schreef is gegaan door een ziekelijke drang naar presteren.

Sommige verhalen zijn meer dan tien jaar oud maar gaan over coaches die nog steeds werkzaam zijn in de turnsport. De turnsters van de Nederlandse selectie zeggen zich niet te herkennen in het beeld dat oud-turnsters van hun sport schetsen.

‘Wij herkennen ons niet in het beeld dat nu geschetst wordt van het Nederlandse turnen met betrekking tot de verhalen van vroeger. Waarin vroeger ruimte was voor fysieke en mentale geselingen, behoort dit wat ons betreft tot het verleden. Bij ons huidige team heerst een gezond topsportklimaat’, schrijven ze.

De verklaring komt van Sanne en Lieke Wevers, Eythora Thorsdottir, Vera van Pol, Laura de Witt, Tisha Volleman, Sara van Disseldorp, Naomi Visser, Kirsten Polderman en Sanna Veerman.