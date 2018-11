Sanne Wevers eindigt als zevende na desastreus verlopen WK-finale

‘Kom over een paar uur maar terug, dan weet ik het misschien.’ Turnster Sanne Wevers, de Europees en olympisch kampioen op balk, had geen enkele verklaring voor haar matige verrichting van zaterdag in de WK-finale. Na een val, aan het einde van een acrobatische serie, wist ze dat haar zicht op het wereldgoud definitief geblokkeerd was. Wevers werd met 12,666 punten zevende.

Wevers verliest haar balans tijdens de WK-finale. Beeld AP

Dat het zo desastreus zou aflopen voor de 27-jarige routinier, had zij vooraf niet kunnen vermoeden. De voorbereiding was ideaal geweest; hooguit een voetblessure hinderde wat. De gedoodverfde wereldkampioen Simone Biles bleef in de wedstrijd ver onder de verwachting. De nummer twee van de kwalificatie, de Amerikaanse Eaker, viel al bij de opsprong, een wisselspagaat.

Wevers startte als zevende van acht, het uitzicht was royaal, maar niets ging soepel. Ze liet al snel een scorend onderdeel na de opsprong achterwege en even later verloor ze het evenwicht na een landing op de balk. De linkervoet had geen contact met het tien centimeter brede vlak. ‘Ik zat er zo erg naast.’ En: ‘Ik zat zo scheef.’ Dat waren twee verklaringen voor het beslissende moment in de door de Chinese Tingting Liu (14,533) gewonnen finale. Er was er nog een, vol verbazing. ‘Dit is een fout die ik nooit maak. Het is me de laatste vier maanden niet meer overkomen. Daardoor was ik ook best in shock.’

Schriftje

De Nederlandse, die alles altijd analyseert door een hele oefening in haar traditionele schriftje op te schrijven, zat bij de start van slotturner Liu op handen en voeten haar oefening te overdenken. Ze kon er geen vinger achter krijgen wat haar was overkomen. Het was een balkfinale geweest en ‘balk is balk’ was onvoldoende analyse van een gemiste kans.

Ze zei dat het ‘een kans’ was geweest op de wereldtitel, niet ‘de kans’. Maar in het matige optreden kon Wevers (‘balkturnen is een mentaal spelletje’) zelfs geen drievoudige pirouette produceren, haar handelsmerk dat ze desnoods had willen weglaten als het wedstrijdverloop daarom zou vragen.

Coach Vincent Wevers, vader en toeverlaat, erkende dat de spanning in de broeierige Aspire Dome van Doha hoog was geweest, maar dat er niet bewust naar het scorebord was gekeken. Dat kan de wedstrijdhouding extreem beïnvloeden, zo weten de twee.

Rio

De coach zei dat deze WK-finale niet viel te vergelijken met de olympische eindstrijd, in 2016 in Rio door Wevers juist zegevierend afgesloten. ‘Die finale is nog wel een paar tandjes spannender dan deze WK’, was zijn inschatting van de lading van de wereldtitelstrijd, waarin zijn dochter na het zilver van 2015 had willen toeslaan voor het goud.

‘Over een maand dan ben ik het wel kwijt’, erkende Sanne Wevers na afloop. Ze wilde alweer naar de toekomst kijken. Volgend jaar zal zij in Polen haar Europese titel verdedigen en in Stuttgart trachten de beste van de wereld te zijn. Zaterdag toonde ze te weinig van haar normale superioriteit.