Sanne van Dijke is goed voor brons op WK

De WK-strijd om een bronzen medaille tussen Sanne van Dijke (blauwe pak) en de Duitse Miriam Butkereit in de klasse tot 70 kg. Beeld AFP

Voor Van Dijke waren de WK het eerste toernooi waar ze sinds lange tijd vrijuit kon judoën. De afgelopen drie jaar was de regerend Europees kampioen in een hevige strijd verwikkeld met Kim Polling om het enige olympische ticket in hun gewichtsklasse. Door de druk die dat met zich meebracht, koos ze op de tatami vaak voor de veilige weg. Een verliespartij kon grote gevolgen hebben.

Polling was het niet eens met de beslissing van de selectiecommissie van de judobond om niet haar maar Van Dijke naar Tokio te sturen. De viervoudig Europees Kampioen spande diverse procedures aan bij de judobond, maar kreeg geen gelijk. Polling ontbrak in Boedapest vanwege de selectieperikelen.

Van Dijke wilde de WK vooral gebruiken een aanvallende versie van zichzelf uit te proberen. Ze heeft een aantal tactieken en technieken die ze niet eerder op grote toernooien durfde te gebruiken, maar die haar in Tokio meer mogelijkheden moeten bieden.

In de eerste drie partijen liet ze haar intenties zien. Binnen de kortste keren rekende ze af met de Amerikaanse Chantal Wright, de Hongaarse Szabina Gercsak en Megan Fletcher uit Ierland. In de halve finale verloor ze in de verlenging van de Japanse Yoko Ono, waardoor brons het maximale was.