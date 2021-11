Sangaré is dit seizoen bij PSV dominant zonder én met bal

Nederland, Eindhoven, 17-11-2021Eredivisie 2021 / 2022PSV-VitesseIbrahim Sangaré springt hoger in de PSV-muur dan André Ramalho, Carlos Vinicius en Erick Gutierrez. Maximilian Wittek van Vitesse schiet, maar zal geen doel treffen Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

PSV-speler Ibrahim Sangaré stond lange tijd synoniem voor verdeeldheid. Wie naar de verdedigende kwaliteiten van de fysiek sterke middenvelder keek, zag de schoonheid van een pure balafpakker. Wie in hem een verfijnde spelmaker wilde ontwaren, viel over de keren dat hij de ballen knullig verloor.

Stilaan is de discussie over de meerwaarde van de 23-jarige Ivoriaan verstomd. De controverse is naar de achtergrond verdwenen. Meer en meer is Sangaré de speler op wiens brede schouders de ploeg van trainer Roger Schmidt rust. Ook in balbezit.

Tegen Vitesse (2-0-winst) zette hij PSV zaterdagmiddag met een fraai afstandsschot op voorsprong. Het was alweer zijn vierde doelpunt dit seizoen (drie in de eredivisie, één in de Europa League). Ter vergelijking: vorig seizoen scoorde hij een keer in alle competities. Sangaré is dit seizoen dominant zonder én met de bal.

Imposant

Zie hoe hij tegen Vitesse met zijn imposante gestalte heerst op het middenveld, alsof er twee of drie Sangarés op het veld staan. Hij wint tien van zijn veertien persoonlijke duels en is de PSV’er met de meeste tackles (4), intercepties (5) en balveroveringen (11). Zie het als een soort basispakket waar hij altijd op kan terugvallen.

Dit seizoen is daar de zelfverzekerdheid aan de bal bij gekomen. Als een soort vormgever, die velen een jaar geleden niet in hem hadden gezien, toen PSV hem voor negen miljoen euro net had overgenomen van het Franse Toulouse. Te vaak verspeelde hij simpele ballen op gevaarlijke plekken, zijn eigen team in gevaar brengend.

‘Ik vond hem altijd al goed, maar het klopt dat hij zich aan de bal heeft verbeterd’, aldus Schmidt. ‘Hij maakt betere keuzes als hij de bal heeft veroverd. Ik vond dat hij de ballen te snel door speelde, nu houdt hij die langer bij zich en zie je hoe goed hij kan dribbelen. Hij is bijna niet af te stoppen met de bal aan zijn voet.’

Dat Sangaré zijn spel aan de bal heeft aangepast, blijkt uit het aantal keer dat hij met de bal aan zijn voet minimaal vijf meter richting het doel van de tegenstander opschuift. Vorig seizoen deed hij dat gemiddeld zes keer per wedstrijd. Dit seizoen dribbelt hij veel vaker met de bal aan zijn voet (10), wijzen de cijfers van statistiekenbureau Opta Sports uit.

Beste

Een dergelijke dribbel was niet nodig toen de bal zaterdag na bijna twintig minuten voor zijn voeten viel. Net buiten het strafschopgebied legde hij de bal een keer goed, om die vanuit de stuit hard achter Vitesse-doelman Markus Schubert te schieten. Hij was een van de betere, zo niet de beste man op het veld.

Dat was Sangaré al vaker dit seizoen. Eerder noemde Schmidt zijn middenvelder als voorbeeld van een betrouwbare speler die een constant niveau haalt, iets wat sommige teamgenoten nog moeten leren. PSV is nog te wisselvallig, met af en toe een flinke inzinking en hoge piek, zoals tegen Vitesse.

In het desolate decor van een leeg Philips Stadion toonde de thuisploeg zich vooral voor rust van zijn beste kant. Met de beweeglijke Mario Götze, Ritsu Doan, Armindo Bruma en Sangaré als aanjager en spelverdeler wist PSV de bezoekers steeds uit elkaar te spelen. Hoogtepunt was het doelpunt van Bruma, na een half uur.

Doan en Götze combineerden vlot op de rechterflank, waarna laatstgenoemde de bal met een boog richting het hoofd van Carlos Vinícius stuurde. De Braziliaanse spits legde de bal klaar voor de inkomende Bruma, die de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de kruising volleyde.

Complementair

‘Ik houd er niet van om één speler van de tegenstander uit te lichten’, antwoordde Vitesse-trainer Thomas Letch op de vraag hoe je Sangaré het best kunt bespelen. ‘Maar als je naar het middenveld van PSV kijkt, dan zie je dat die spelers complementair aan elkaar zijn. Sangaré is een een heel andere type speler dan Götze en Doan.’

PSV heeft geen tweede Sangaré in de selectie. Het zadelt Schmidt met een probleem op in januari, wanneer hij zijn steunpilaar vanwege de Afrika Cup een paar weken moet missen en wedstrijden tegen onder meer Ajax en AZ op het programma staan. ‘Ibrahim is een heel belangrijke speler, maar die hebben we meer’, zei Schmidt daar eerder over. Tegen Vitesse ontbraken onder meer de geblesseerde Cody Gakpo, Noni Madueke en Eran Zahavi.

Zo is Sangaré uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers van PSV. Een speler, bovendien, in wie Schmidt onvoorwaardelijk vertrouwen heeft, of er nu discussie over zijn voetballende kwaliteiten is of niet. ‘Hij heeft alles wat een centrale middenvelder nodig heeft.’