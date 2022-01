Sangaré en Haller na uitschakeling in Afrika Cup op tijd thuis voor hervatting competitie

Sebastien Haller wordt dwarsgezeten door de Egyptische verdediger Ahmed Hegazi tijdens het achtste finaleduel in de Afrika Cup. Ivoorkust zou de strafschoppenserie verliezen. Egypte gaat door, Haller en Sangaré komen terug naar Nederland. Beeld AFP

De trainers Roger Schmidt (PSV) en Erik ten Hag (Ajax) zullen de voor Ivoorkust vroege eliminatie niet betreuren, al zullen de spelers nog even teleurgesteld zijn. Sangaré voetbalde geweldig in Kameroen, als overal aanwezige middenvelder, met passes, dribbels, schoten en kopballen. Ook in de saaie wedstrijd tegen Egypte (0-0, strafschoppen), was hij twee keer dichtbij een doelpunt, na een volley en een schitterend afstandsschot, beide gestopt door de doelman.

Sangaré nam na het geblesseerd uitvallen van Kessié de leiding in het elftal steeds meer op zich. Bondscoach Beaumelle maakte in elk geval één fout door Haller in de verlenging te wisselen, zodat hij de zekere benutter van strafschoppen miste toen de onvermijdelijke serie daar was. Iedereen scoorde, behalve centrale verdediger Bailly van Manchester United, die een veel te nonchalante strafschop nam, vrijwel zonder aanloop, en de bal via de hand van invaller-doelman Gabaski en de lat uit het doel zag stuiteren.

Onopvallende Haller

Haller, topschutter van de eredivisie en van de Champions League, speelde deze Afrika Cup vrij onopvallend, ondanks een goal tegen Sierra Leone en een afgekeurd doelpunt in de slotminuut tegen Algerije. Hij was tegen Egypte twee keer gevaarlijk, met een schot van zestien meter en met een kopbal, op aangeven van Sangaré. Het was ook moeilijk voetballen voor hem, en vooral eenzaam. Bij Ajax wordt hij gemiddeld gesproken meer in het spel betrokken.

Ajax heeft hem ook weer nodig bij de hervatting van de competitie volgend weekeinde tegen Heracles, nu Brian Brobbey geblesseerd is geraakt en zeker zes weken ontbreekt. Opvallend, qua Ivoorkust, was het nieuws dat NEC zich voor een half jaar verzekert van de diensten van een van Hallers voorgangers in de spits van de nationale ploeg, Wilfred Bony (33), eens topschutter bij Vitesse.

Mo Salah besliste het duel met Ivoorkust, door de laatste strafschop te benutten. Ook Salah heeft het moeilijk in Kameroen. Het is mooi om hem zo te zien werken en ploeteren als met afstand de beste van Egypte, een land met een grote reputatie in voetbal, met zeven keer winst in de Afrika Cup. Maar nog nooit met Salah, die naast zijn successen bij Liverpool ook met zijn land wil meedoen om prijzen.

Vertier en verdriet

De achtste finales boden in de andere duels meer vertier, en trouwens ook verdriet, om de ramp bij het stadion in Yaoundé, waarbij zeker acht doden zijn gevallen, en waarna elke wedstrijd begon met een minuut stilte. Vreugde is daar om bijvoorbeeld Gambia, het piepkleine land dat van Guinee won en het nu mag opnemen tegen gastland Kameroen. Prachtig amusement was afkomstig van een andere debutant, de Comoren, met een veldspeler in de goal. De 1,72 meter kleine Chaker Alhadhur moest keepen omdat anderen geblesseerd waren of ontbraken vanwege corona. Hij verwierf een mooi plekje in de geschiedenisboeken van het voetbal. Kameroen had het vreselijk lastig met de Comoren.

Marokko had een schitterende vrije trap van vedette Hakimi nodig om zich te ontdoen van het bescheiden Malawi. Nigeria verloor van Tunesië, Senegal won moeizaam van Kaapverdië, dat het duel met negen man eindigde. En anders was daar de kostelijke strafschoppenserie bij Burkina Faso - Gabon, met de heerlijke turnsessie van de winnende doelman Koffi na afloop. Wie ook wint op 6 februari, behoorlijk veel grote voetballanden van Afrika zijn al naar huis: de vorige winnaar Algerije, plus Ghana, Nigeria en dus Ivoorkust, drie West-Afrikaanse grootheden die zich in Kameroen kansrijk waanden.