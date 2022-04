Samir Benghanem zet met alle liefde een stap achteruit als het handbalteam daar beter van wordt

Samir Benghanem waagt een schotpoging voor Nederland in de wedstrijd tegen Montenegro op het EK in januari. Beeld REUTERS

Topsporters die moeite hebben hun plek af te staan zijn er genoeg. Allemaal mooi en aardig dat teambelang, maar individuele eerzucht, trots of angst voor het zwarte gat winnen het toch vaak. Het valt daarom extra op als een sporter in de kracht van zijn leven dit zegt: ‘Ik hoop echt dat die jonge jongens mij eruit gaan spelen.’

Handballer Samir Benghanem (28) staat nu nog elke wedstrijd van het nationale team in de basis. Hij zegt er ook bij dat hij er alles aan zal doen om doen om ervoor te zorgen dat dat nog lang duurt. ‘Maar uiteindelijk moeten zij mij in gaan halen, want dat betekent dat we met het Nederlands team nog beter zijn.’

Benghanem lacht erbij, zoals hij veel en uitbundig lacht tijdens het gesprek. Hij relativeert zichzelf graag, maar zijn uitspraak is ook typerend voor de Nederlandse handballers die de laatste jaren een sprong hebben gemaakt. Dat is, zeggen de spelers zelf, grotendeels te danken aan het team, waarin voor ego’s geen plek is en alleen het hogere doel telt.

Ambitie

‘Wij hebben de ambitie om handbal in Nederland heel groot te maken’, zegt de cirkelloper van Aalsmeer. ‘Natuurlijk willen we ook zelf de beste zijn, maar ik zet met liefde een stap achteruit als we daardoor met het team een extra stap vooruit kunnen maken.’

De laatste twee keer werd het EK al gehaald, nu lonkt voor het eerst sinds 1961 kwalificatie voor het WK. In twee wedstrijden tegen Portugal – donderdag en zondag – zal Nederland opnieuw boven zichzelf uit moeten stijgen. Zoals op het EK in januari waar een knappe tiende plek werd behaald, mede dankzij een zwaarbevochten 32-31-overwinning op Portugal werd voor het eerst in de geschiedenis de eerste ronde overleefd.

‘De Portugezen misten toen wel een aantal grote namen’, zegt Benghanem. Denemarken, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Zweden behoren in het mannenhandbal tot de wereldtop. Portugal zit daar vlak onder, schat hij in.

‘Wij kloppen voorzichtig aan bij de grote jongens’, zegt hij. ‘We sluipen die subtop binnen, maar dit is echt een lastige loting. Aan de andere kant: bij ons wil het nog wel eens mislukken als het makkelijker lijkt. Hoe moeilijker het wordt, hoe beter het ons afgaat.’

Buitenland

Benghanem debuteerde in 2013 in het Nederlands team en zag daarna veel zijn van zijn generatiegenoten naar betere buitenlandse competities vertrekken. Zij verdienen hun geld als fullprof en leggen de lat voor het nationale team steeds hoger. Van de basisspelers is hij de laatste die nog in Nederland speelt.

‘Ik ben een van de weinige gekkies die ook nog werkt’, zegt de belastingadviseur van PriceWaterhouseCoopers. ‘Ja, ik heb die keuze gemaakt, ik heb hier een goeie baan, familie dichtbij, vriendin dichtbij, vrienden dichtbij, ik ben eigenlijk wel gelukkig hier.’

In 2020 sprak hij met het Duitse Eisenach dat uitkomt in de Tweede Bundesliga, een niveau hoger dan de BeNe-League waar Aalsmeer in speelt, maar besloot hij toch te blijven. Na het EK informeerden er ook clubs uit de hoogste divisies, maar ook daar ging hij niet op in.

‘Misschien sla ik me over vijf of tien jaar wel voor mijn kop en vraag ik me af waarom ik niet ben gegaan’, legt hij zijn besluit uit. Zijn plaatsvervanger op de cirkel Ivo Steins, toevallig ook belastingadviseur, besloot onlangs te stoppen als international. Hij merkte dat hij het niveau niet meer kon bijbenen, kreeg weinig speeltijd en vond het de opofferingen en het gegoochel met vakantiedagen niet meer waard.

Best of both worlds

‘Maar ik heb in mijn ogen nu de best of both worlds’, zegt Benghanem. ‘Ik kan werken aan mijn maatschappelijke carrière en bij het nationale team nog van toegevoegde waarde zijn.’

Voor de grap zegt hij wel eens dat de club van teamgenoot Luc Steins – de jongere broer van Ivo – altijd mag bellen. De Limburgse spelmaker speelt bij het Franse Paris Saint-Germain, een van de beste handbalclubs van de wereld.

‘Misschien mag ik een keer als waterdrager mee’, zegt hij opnieuw lachend. ‘Nee, dat is het lastige. Ik zou best een mooie stap kunnen maken met handbal, maar het is voor mij niet genoeg om wat ik hier heb opgebouwd achter te laten. En voor die droomstap ben ik gewoon niet goed genoeg.’

Hij kent bovendien ook de verhalen van spelers die wel in de hoogste Duitse en Franse competities spelen en ook Europese wedstrijden spelen met hun club. Die zitten vaak vier keer per week in een bus of een vliegtuig, zien hun familie vaak lang niet. Dan is hij blij dat hij iedereen in de buurt heeft en zijn laptopje open kan doen en kan werken. Want dat is het ook, hij vindt zijn baan ook gewoon leuk.

Net te behappen

‘Alleen fysiek begin ik het soms wel te merken’, zegt hij. Het beste van twee werelden betekent in de praktijk ook dat hij om half zeven opstaat en dan tot half negen ’s avonds in de weer is met ‘krachttraining, rennen, werken, vliegen, trainen’. Ook als je 28 bent is dat pittig. Het is wel te behappen, zegt hij, maar nu hij met het Nederlands team op pad is, merkt hij het verschil.

‘Dan sta ik op, kan ik rustig ontbijten, trainen, naar de fysio om te herstellen, ’s middags even op bed liggen. Dat vindt hij mijn lichaam wel ietsje prettiger. Bij de fullprofs zijn de toppers allemaal tussen de 28 en 38 ongeveer. Nu gaat het nog, maar ik vraag me af of ik over tien jaar nog steeds zoveel kan trainen. Het zou mooi zijn, maar ik denk wel dat ik meer van mijn lichaam vraag dan eigenlijk goed is.’

Handbal is sowieso een erg fysieke sport, maar zeker op zijn positie aan de cirkel komt er het betere duw- en trekwerk bij kijken. Het is tegelijkertijd de reden waarom hij voorlopig nog wel even de eerste cirkelloper zou kunnen blijven. Zijn concurrenten zijn een stuk jonger en ervaring en fysieke kracht tellen zwaar op dit niveau.

Olympische Spelen

‘Uiteindelijk hoop ik dat we met de mannen, net als de vrouwen, ook naar de Olympische Spelen gaan’, zegt de geboren Hagenees. ‘En als we met anderen op mijn plek meer kans maken en het wel halen, ja, dan zou ik daarvoor tekenen. Hopelijk zit ik er dan zelf ook nog wel bij als tweede of derde cirkelloper, dan kan ik invallen als zij moe zijn.’

De eerstvolgende Spelen zijn al in 2024 in Parijs, die zou hij moeten kunnen redden. Lachend: ‘Ja, dan zou ik nog niet uit elkaar moeten vallen, denk ik.’