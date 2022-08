Samen onverschrokken driften over de grasbaan tijdens het EK zijspan in het stoffige Eenrum

Op de grasbaan van Eenrum hebben de stofwolken vrij spel tijdens het EK zijspan, bemerkt ook het duo Wilfred Detz/Wendy Arling, uitgerust met nummer 4. Beeld Klaas Jan van der Weij

Donker sonoor geknor, afkomstig uit het binnenste van door methanol gevoede 500 cc eencilinders, neemt zondagmiddag bezit van de grasbaan voor motoren in Eenrum, in het noordwesten van Groningen. Vijf zijspannen, al bij voorbaat links ver uit het lood hangend gemonteerd met het oog op de bochten, stellen zich naast elkaar op. Het is de eerste van een reeks heats waarin de strijd om de Europese titel zal worden beslist.

Wilfred Detz uit Musselkanaal, de handen geklemd om een breed stuur met de uiteinden naar beneden, is er niet gerust op. Afgelopen vrijdag is hij voor het eerst in zijn carrière van ruim 20 jaar in Uithuizen Nederlands kampioen geworden. Naar eigen zeggen heeft hij 19 jaar achter een ander aangereden - zijspanicoon William Matthijssen, meerdere malen de beste in Nederland en van Europa. Die is onlangs gestopt.

De onzekerheid komt ergens vandaan. Detz heeft na het kampioenschap maar weinig geslapen. Hij lag er na de huldiging en de viering pas in de vroege ochtend in en heeft de rest van de dag gesleuteld. Spieren in bovenarmen en dijen schrijnen nog na van de race. Hij twijfelt over de banden. De baan in Eenrum is na de aanhoudende droogte keihard. Een wat lagere druk is beter. Hij laat een kleiner tandwiel plaatsen, zodat de machine net wat minder fel is.

Steigerende paarden

Als het startkoord wordt opgetrokken, schieten de combinaties als steigerende paarden weg, bij menigeen komt het voorwiel even van de grond. Driftend en spinnend rubber trekt metershoge gordijnen van stof op. Dan blijkt dat Detz zich heel andere zorgen moet maken.

Naast en achter Detz (39) hurkt en hangt Wendy Arling (36). Ze heeft blauwe plekken op haar linkerbeen overgehouden aan de race in Uithuizen. Het stel rijdt met elkaar sinds 2017. Een vrouw als bakkenist op de grasbaan is niet uitzonderlijk. Van de twaalf deelnemende zijspannen aan het EK flankeren er vandaag zes de coureurs. Het heeft, zeggen ze, te maken met gewicht en lengte. Veel rijders vinden het prettig dat het aantal kilo’s (tussen 50 en 60) en de hoeveelheid centimeters (rond de 165) beperkt blijft – het geeft ze net wat meer controle. Ze wijzen ook op de vereiste acrobatiek: vrouwen zijn volgens hen doorgaans net wat leniger. Ze kronkelen zich gemakkelijker over het spatbord, soms bijna de helm tot op het gras, om het achterwiel de gewenste grip te geven. Een oogwenk later hurken ze op de vloer, omwille van stabiliteit en luchtweerstand.

Detz en Arling zijn ook ouders van twee kinderen. Hij is constructiebankwerker, zij was verkoopster en wil nu aan de slag in de zorg om vooral de zaterdag vrij te houden. Veel draait in het gezin om de driewieler. Zo’n beetje elke avond verdwijnt Detz na het avondeten de schuur in. Sleutelen, schoonmaken, repareren. IJzer en aluminium, daar weet hij wel raad mee. Arling ontfermt zich over helmen en pakken en houdt de bus schoon. Om de conditie op peil te houden, zitten ze geregeld op de mountainbike en bezoeken de sportschool voor krachttrainingen.

Het is meestal een lekkere baan, die van MC Eenrum, vinden de coureurs. De lengte van 625 meter maakt hoge snelheden mogelijk. Ze halen de 120. De bochten zijn ruim, dan kunnen de deelnemers hun eigen lijnen kiezen. Dat het er in de draai lichtjes oploopt, vergroot de grip op de ondergrond.

Regionale sport

In Nederland is grasbaanracen een regionale sport. Circuits liggen in de drie noordelijke provincies en de kop van Overijssel. Plaatsen als Aduard, Siddeburen, Uithuizen, Stadskanaal en Loppersum. Voorzitter Menno Schuiringa van MC Eenrum vermoedt dat het te maken heeft met de bodem. Grasbaanracen doe je op veen of klei; dat ligt hier. Crossen is meer iets voor op het zand.

De eerste heat is nog maar twee van de vier ronden oud of Detz en Arling vallen ineens ver terug. Een arm gaat te midden van stofwolken omhoog. Let op, wij doen niet meer mee. Heeft het GM-blok het soms begeven? Hapert de versnelling? Landgenoot Sven Holstein met Natasha Bartlett in de bak wint.

Bij de bus zit Arling op een stoel. Nee, dit had niks met pech te maken. Het was onverantwoord. Levensgevaarlijk zelfs, je zag geen hand voor ogen. Detz is verhaal aan het halen bij de wedstrijdleiding. Zo kun je niet racen. Je moet ingrijpen. Dan beent hij naar het rennerskwartier. Ik rijd hier wel met mijn vrouw, hè.

Vanzelfsprekend was hun symbiose op de motor niet. Arling, die als 15-jarig meisje nog dispensatie nodig had van de KNMV om te kunnen deelnemen, is er lang uit geweest. In 2005, op een baan in Vries, ging het mis. De combinatie reed in een kuil, de stuurdemper brak af en schoot als een projectiel in het gezicht van de bestuurder. De zijspan sloeg over de kop en schoot de boarding over. Arling brak bij het neerkomen haar rug. Drie maanden lag ze plat op bed. Het hoefde even niet meer, de grasbaanracerij. Twaalf jaar stond ze aan de kant.

Papa en mama samen

Intussen raakte Detz zijn bakkenist kwijt. De een kreeg een baan in de offshore, de ander blesseerde zijn arm. Het was midden in het seizoen. Het was zoeken naar een nieuwe partner. Je rijdt niet zomaar met iemand, er moet vertrouwen zijn. Tja, wat nu? Ze hadden elkaar lang aangekeken. Ik doe het, had Arling gezegd, totdat je een ander hebt gevonden. Ze hebben het nog wel aan de kinderen gevraagd wat die ervan vonden, papa en mama samen op de baan? Wel stoer, was het antwoord geweest.

Ook in Eenrum laat de sport zich van zijn grimmige kant zien. Heat 2 haalt het einde niet. De zijspan van David Carvill en Kim Kempa boort zich halverwege het rechte stuk in de boarding, de bestuurder was vermoedelijk verblind door de stofmist, en stuitert terug. De stuurloze combinatie klapt achter op de Britse combinatie Shaun Hughes en Louis Bennett. Brokstukken en lichamen buitelen over de baan. Er verschijnen drie ambulances op het gras. Hulpverleners houden schermen omhoog. Het kreunen van de gewonden is te horen. Detz kijkt met een verbeten trek om de mond toe. Hij had toch gewaarschuwd?

Bennett is over de boarding geklommen, het pak opengeritst. Hier en daar zitten bloeduitstortingen op het lijf. Vond hij rijden wel verantwoord? De organisatie had veel water kunnen sproeien, maar dan was het gevaarlijk glad geworden, zegt hij. Voor hem zit het erop. Zijn partner is op weg naar het ziekenhuis met een geperforeerde long.

Traumahelikopter

Het publiek langs de baan wacht geduldig op het vervolg. Niemand die eraan twijfelt: het kampioenschap gaat gewoon door. Enkele weken geleden was er ook een zwaar ongeval geweest, in Aduard. Toen landde een traumahelikopter op de baan. Daarna was het weer sonoor knorren geblazen. Het geduld in Eenrum wordt beloond: er komen tractoren met giertanks gevuld met water de zanderig ogende klei met wat verdorde polletjes gras op. Enkele ronden sproeien moet volstaan. Dit is een sport voor onverschrokkenen.

Detz en Arling rijden alweer vijf jaar samen. Over een vervanger hebben ze nooit meer gesproken. Ze voelen elkaar aan, ze volgen elkaars bewegingen. Als Wilfred gaat verzitten om extra druk op het voorwiel te geven, weet Wendy al dat ze nog wat verder moet doorhangen om de grip op het gras te verzekeren. Eigenlijk, zegt hij, heeft hij nooit meer achterom of naast zich hoeven te kijken.

Vertel hem niks over de gevaren – hij racet vanaf zijn twaalfde op de grasbaan. Hij brak een bovenarm, een knie en zijn voet, de laatste op vijf plaatsen. Hij is er niet zoveel mee bezig. Als je de deur uitgaat, kun je ook iets oplopen. Je moet vooral met je verstand rijden. En als het goed is, passen de andere deelnemers ook op, met de meesten rijdt hij al jaren. Bij enkelingen is hij niet helemaal overtuigd van de goede bedoelingen, die zijn in staat je gewoon van de baan te rammen.

Detz en Arling verschijnen weer aan de start. De ontzetting hebben ze naast zich neergelegd. Het stof is bedwongen. Later in de middag worden ze vierde, eerste en tweede in hun heats en weten zich uiteindelijk aan het eind van de dag voor de finale te plaatsen. Ze zijn van motor gewisseld, de versnellingsbak van de eerste GM bleef telkens hangen.

Ze zijn snel weg, lijken op weg naar het zilver achter de Duitsers Markus Venus en Markus Heiss, maar worden nog voorbij gestoken door de Britten Mitch Godden en Paul Smith. Detz beschouwt het als zijn fout. Hij is te verdedigend gaan rijden, dat kost snelheid. Maar ze treuren er niet om, brons is ook mooi en heel naar huis is altijd belangrijker, zeker na zo’n turbulente dag als vandaag in het stoffige Eenrum.