Salah blijft maar scoren voor Liverpool: nu vier keer

Salah heeft zes duels op rij in de Premier League gescoord. Liverpool (met ook Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis) klom door de zege naar de derde plaats op de ranglijst. Salah is nu alleen topscorer met 28 doelpunten, vier meer dan Harry Kane van de Spurs. Chelsea bereikte de halve finale van de FA Cup. Tegen Leicester City was daar wel een verlenging voor nodig: 1-2. Alvaro Morata opende in de 42ste minuut de score voor Chelsea. Aanvaller Jamie Vardy maakte een kwartier voor tijd gelijk. In de verlenging was invaller Pedro keeper Kasper Schmeichel te snel af en kopte de bal in het lege doel. In de halve finale speelt Chelsea tegen Southampton. De andere halve finale is Manchester United - Spurs.