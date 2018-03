Salah bij Liverpool ook rolmodel Britse moslims

Grote indruk

Salahs schot vanaf een meter of 35 over de uitgelopen keeper van Manchester City mocht er ook zijn. Hij profiteert volop van de aanvallende aanpak van Jürgen Klopp en speelt op hechte wijze samen met zijn collega-aanvallers. Ook zonder de deze winter naar Barcelona vertrokken Philippe Coutinho heeft Liverpool de beste aanval van Engeland en misschien wel Europa. De manier waarop Salah samen met Roberto Firmino en Sadio Mané achterhoedes onder druk zet en wegspeelt heeft grote indruk gemaakt. Alleen al in de Champions League scoorde Liverpool 34 goals in 9 wedstrijden.



Van de drie is Salah de lieveling van de fans, niet alleen vanwege al zijn doelpunten, maar ook dankzij zijn elegante spel, sportiviteit en bescheidenheid. Op de Kop, de thuishaven van de fanatiekste Scousers, klinkt zelfs een liedje over hem. Op de wijs van Dodgy's hit Good Enough: 'If he's good enough for you, he's good enough for me, If he scores another few then I'll be Muslim too / If he's good enough for you he's good enough for me, then sitting in a mosque is where I wanna be.'