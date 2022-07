Sainz drijft boven als winnaar in chaotische race op Silverstone, Verstappen door schade buiten podium

Max Verstappen na afloop van de F1 Grand Prix van Groot-Brittannie op Silverstone. Beeld ANP

De 140.000 fans op Silverstone bejubelden uiteindelijk Ferrari-coureur Carlos Sainz als winnaar, in een race die van de eerste tot de laatste ronde boeide. En waarbij Max Verstappen voor het eerst in zes races eens niet op het podium eindigde.

Na een regenachtige zaterdag vol listige momenten in de kwalificatie leek de race op zondag onder beduidend rustigere omstandigheden verreden te gaan worden in Silverstone. De weerstations voorspelden geen regen, waarbij het dus op de coureurs aankwam wat betreft spektakel.

Max Verstappen startte vanaf de tweede plek, tussen de twee Ferrari’s in. Het leek op voorhand het spannendste moment van de wedstrijd te worden, omdat Verstappen eigenlijk meteen moest toeslaan om het initiatief naar zich toe te trekken. Die boodschap had hij goed begrepen: op de snelste, zachtste banden schoot hij weg van zijn plek en pakte hij meteen de leiding.

Brokstukken en auto’s vliegen door de lucht

Hij had er maar een paar meter plezier van. Achter hem vlogen namelijk de brokstukken en auto’s door de lucht. Het ging mis toen Mercedes-coureur Russell langzaam vertrok vanaf zijn plek, waardoor achter hem de auto’s in het gedrang kwamen. Russell raakt daarbij Alpha Tauri-coureur Gasly op zijn voorband, die vervolgens de controle verloor en tegen de Alfa Romeo van de Chinees Zhou gleed. De banden van beide auto’s haakten in elkaar en bij de kracht die vrijkwam, werd de bolide van Zhou gelanceerd.

De Chinees vloog over de kop, gleed op zijn halo richting de bandenstapel en werd vervolgens in de grindbak nog eens gelanceerd. Daarbij vloog hij over de bandenstapel en belandde zo tussen het hek en de banden. Het duurde bijna een half uur voordat de Formule 1 de megacrash herhaalde, omdat lang onduidelijk was hoe het precies met Zhou was. Uiteindelijk bleek hij niet gewond en ging het naar omstandigheden goed met hem.

Zo’n beetje tegelijk met de crash sprintten op een andere plek van de baan milieuactivisten het asfalt op om te demonstreren. Door al die chaos direct na de start lag de race ruim een uur stil. En omdat er voor het stilleggen van de race nog geen volledige ronde was gereden werd de race hervat met een start in de originele startopstelling, dus met Verstappen weer op de tweede plek.

Bij die herstart lukte het Verstappen niet om Sainz nog eens te verschalken, omdat de Spanjaard aanzienlijk feller zijn positie verdedigde. Verstappen nam zijn verlies en bleef rustig jagen op de Ferrari. Binnen tien rondjes had hij Sainz daarmee zo op de kast gejaagd, waardoor hij een fout maakte en Verstappen zo simpel de leiding kon overnemen.

Auto beschadigd aan de achterkant

Vervolgens leek de Nederlander simpel op zijn zesde zege in zeven races af te koersen, tot hij opeens snelheid verloor en binnen een mum van tijd werd ingehaald door de Ferrari’s achter hem. Verstappen dacht eerst aan een lekke band, waarna hij direct een pitstop maakte. Toen hij terugkeerde op de baan kampte hij nog steeds met problemen, waarna zijn team concludeerde dat zijn auto was beschadigd aan de achterkant.

Verstappen reed daarna een verloren race, waardoor er plots volop kansen lonkten voor de auto’s achter hem. In een van die auto’s zat Lewis Hamilton, die nog geen race dit seizoen kon strijden om overwinningen en nu daar opeens alle kans op had voor zijn thuispubliek. Hetzelfde gold voor beide Ferrari-coureurs: Carlos Sainz en Charles Leclerc.

In de ruim dertig ronden daarna wisselde het zo’n beetje per rondje welke coureur de grootste kans had op de zege. Het beslissende moment kwam in ronde 39 van de 52, toen de Alpine van Esteban Ocon opeens stilviel op de baan.

Safetycar

De safetycar kwam daardoor op de baan, waardoor alle verschillen tussen de auto’s verdwenen en coureurs van het moment profiteerden door te wisselen naar snellere banden. Ferrari-coureur Leclerc werd door zijn team alleen niet naar binnen groepen in tegenstelling tot de auto’s om hem heen, waardoor hij bij het hervatten van de race als raceleider zo’n beetje direct werd ingehaald door zijn teamgenoot Sainz.

Achter hem hadden Sergio Pérez (Red Bull) en Lewis Hamilton meer moeite Leclerc te passeren, waardoor Sainz kon wegrijden van de rest. Hij won zo zijn eerste Formule 1-race ooit. Leclerc finishte uiteindelijk als vierde, achter Hamilton en Pérez. Verstappen knokte zich met veel pijn en moeite nog naar de zevende plek. De Nederlander blijft wel ruim aan de leiding in de WK-stand.