Sagan schrijft geschiedenis met derde wereldtitel op rij

Revanche

Was dit zijn revanche? Sagan haalde zijn schouders op. 'In de sprint heb ik niet gedacht aan de Tour de France. In het leven overkomen je soms slechte dingen, zodat je later weer extra kunt genieten van de mooie dingen.'



De aanloop naar de wedstrijd in Noorwegen was ook al op z'n Sagans gegaan. Net als vorig jaar in Doha arriveerde hij pas op vrijdag. Hij wilde zijn hoogzwangere vrouw niet in de steek laten en zou het parcours wel tijdens de wedstrijd verkennen. 'We rijden 12 rondjes, toch? Tijd genoeg.'



Bovendien zou hij ziek zijn geweest. Hij had nauwelijks kunnen trainen. Michael Matthews noemde hij de favoriet, waarmee hij handig de druk bij de Australiër legde. Die moest daarna zoveel vragen over zijn Slowaakse vriend in Monaco beantwoorden dat hij uitriep: 'Gaat dit interview over mij of over Sagan?' Matthews eindigde gisteren als derde, als 'best of the rest'.