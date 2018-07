Sagan laat in de dertiende etappe iedereen achter zich, óók zijn vrouw

Alles wat Peter Sagan aanraakt lijkt in goud te veranderen, maar woensdag was daar ineens, midden in de Tour de France, het bericht op zijn social media-kanalen dat hij gaat scheiden van zijn vrouw Katarina. Heel veel invloed lijken de privéproblemen niet te hebben op de Slowaakse wereldkampioen: vrijdag won hij alweer zijn derde etappe in de Tour.

Net als op het wereldkampioenschap in Bergen ging het in Valence tussen Sagan en de Noor Alexander Kris­toff. Ramon Sinkeldam, aanjager van FDJ-sprinter Arnaud Démare, haalde in de finale de gedemarreerde Philippe Gilbert terug, maar Démare slaagde er niet in het voorbereidende werk van de Nederlander af te maken. De Fransman eindigde als derde.

Concurrentie was er nauwelijks nog voor Sagan. De slopende dagen in de Alpen hadden hun sporen nagelaten onder de sprinters. Cavendish, Greipel, Groenewegen, Kittel, Gaviria; allemaal hadden ze de aanslag in de bergen niet overleefd. Uit het peloton klonk gemor: de tijdlimieten zouden te scherp zijn. Ook Sagan, doorgaans geen klager, sprak na de rit naar de Alpe d’Huez van ‘de zwaarste Touretappe ooit’.

Een ander probleem waar de Tourorganisatie zich over zal moeten buigen: het oprukkende hooliganisme van wielerfans. Met zestien kilometer te gaan werd vrijdag vanuit de berm een rookbom in het peloton gegooid. De actie leek bedoeld voor de Sky-renners, maar miste zijn doel. Geletruidrager Geraint Thomas hield zich op de vlakte. Sagan sprak van een ‘triest incident’.