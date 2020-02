Sablikova pakt titel op de 3 kilometer en is daarmee tevens de recordhouder

Martina Sablikova wint de 3 kilometer. Beeld BSR Agency

Schaatsen is behalve een technische sport soms ook een mentaal spelletje. Twee weken geleden wist Martina Sablikova het allemaal even niet meer. Ze was haar slag kwijt, haar ritme. De paniek sloeg toe: was ze de techniek van het schaatsen verleerd?

De 32-jarige Tsjechische won donderdag in Salt Lake City de drie kilometer bij de vrouwen, voor Carlijn Achtereekte en de Russische Natalia Voronina. De oplossing voor haar probleem had Sablikova gevonden in een trainingsuurtje op de baan van Calgary, waar ze besloot om achter een groepje Italiaanse mannen aan te schaatsen. Stilisten die precies het juiste tempo in de juiste houding reden. Zo kreeg Sablikova haar slag weer terug en kon ze excelleren in Salt Lake City.

Het is alweer de zesde keer dat Sablikova de wereldtitel op die afstand vergaarde; daarmee is ze nu recordhouder. Maar veteraan of niet, de zenuwen hadden haar in aanloop naar de WK afstanden danig in de greep gehouden. Ze was ze alleen op het juiste moment de baas.

Verhuizing en Lanzarote

Voor Esmee Visser gold dat niet. Wekenlang had ze zich druk gemaakt om de drie kilometer. Een paar weken geleden kocht ze een huis, maar die verhuizing had meer tijd in beslag genomen dan gedacht. Was dat nu wel zo handig geweest? En na de EK afstanden in Heerenveen, waar ze zegevierde op de drie kilometer, ging ze op advies van haar coach Peter Kolder een weekje naar de zon op het Canarische eiland Lanzarote. Een week geen ijs. Zou ze niet het gevoel verliezen? Dag en nacht was ze met haar rit bezig geweest. Net zo lang tot ze er zelf gek van werd.

Het resultaat, donderdag in de Utah Olympic Oval, was er naar. Al bij de start maakte ze een paar misslagen. Daarna kwam het niet meer goed. De bochten gingen te traag, het rechte eind juist weer te haastig en in de laatste meters kwam ze zelfs even overeind. Het was, zei ze na afloop, alsof in de laatste twee rondes de aansturing van het hoofd naar de benen niet meer klopte.

Soms zou Visser weleens even die studente van vóór de Olympische Spelen van Gangneung willen zijn, toen ze nog onbevangen een race in kon gaan en niemand iets van haar verwachtte. Dat is nu wel anders. Bij elke wedstrijd die ze nu meedoet, wordt ze aangekondigd als ‘The Olympic Champion.’ Die last voelt soms zwaar.

Achtereekte

In tegenstelling tot Visser reed Carlijn Achtereekte in Salt Lake City juist één van de beste races uit haar carrière. Haar 3.54,92 was niet alleen goed voor een tweede plek, maar betekende ook een persoonlijk record. Ook zij kampte in het verleden met de druk van haar olympische succes, maar ze had in Salt Lake City in relatieve rust naar haar rit kunnen toeleven. Op het snelle ijs was haar techniek goed uit de verf gekomen. Eén voor één beten favorieten zich stuk op haar tijd. Behalve Sablikova.

De Tsjechische staat al jarenlang aan de top. Ze is op de 5 kilometer wereldrecordhouder met een tijd van 6.42,01. Vorige week, bij de wereldbekerwedstrijd in Canada, onderstreepte ze nog eens haar klasse door die afstand te winnen. Visser eindigde bijna vier seconden achter haar. Het was achteraf bezien een veeg teken.

Visser

Als haar race in Salt Lake City één ding duidelijk maakte, was dat ze een oplossing moet vinden voor haar mentale probleem. Afleiding lijkt soms nog de beste optie. Bij haar verhuizing in Heerenveen was ze zo druk geweest dat ze nauwelijks aan de EK afstanden had gedacht. ‘Dat pakte goed voor mij uit.’ Maar nadat ze in Calgary, bij de wereldbekerwedstrijd, teleurstellend zesde was geworden, sloeg alweer de twijfel toe. Was ze wel in vorm? Daar komt bij dat de tijd van grote sprongen in haar carrière voorbij zijn. Ze gaat nog steeds vooruit, maar niet meer zo hard als eerst, terwijl ze wel steeds professioneler leeft. Dat vindt ze moeilijk te verteren.

Zaterdag rijdt Visser de vijf kilometer. Ze zal zich, hoe dan ook, moeten oprichten, want treft ze opnieuw Sablikova. Na afloop sprak ze zichzelf moed in: ‘Het is een seizoen van ups en downs. Maar technisch was het al beter dan vorige week. Ik hoop dat dit een goede opstart is voor de vijf kilometer.’