Saaie race komt op het juiste moment voor Verstappen die al enige tijd onder vuur ligt

Sebastian Vettel, Valtteri Bottas en Max Verstappen, de top drie. Foto ANP

‘Ik heb genoten’, zei Verstappen breed lachend na de race. Zijn tevredenheid was begrijpelijk. De race haalde druk van de schouders bij de Nederlander die in de eerste zes races van dit seizoen betrokken was bij zes incidenten.

Het Duitse autosportblad Auto, Motor und Sport trok vorige week een pijnlijke conclusie. Zonder incidenten had Verstappen derde gestaan op de WK-ranglijst en vol om de wereldtitel gestreden. Liefst 55 WK-punten was hij misgelopen in de eerste zes races. Volgens Verstappen vielen alleen de fouten in China en Monaco hem aan te rekenen. De rest was overmacht.

Hoge druk door kritiek

Schuld of niet, bij een topteam met een budget van 250 miljoen euro, achthonderd man aan personeel en wereldtitelambities tellen alleen geen excuses. Twee weken geleden, toen Verstappen zijn weekeinde in Monaco had verprutst door zijn auto tijdens een betekenisloos trainingsrondje tegen de muur te rijden, zwol de kritiek aan vanuit zijn team.

Teambaas Christian Horner vond dat Verstappen moest stoppen met het maken van dezelfde fouten. Coureurbaas Helmut Marko zei dat hij moest leren niet altijd voluit te willen gaan.

Onder de grootste druk sinds zijn Formule 1-debuut in 2015 reisde hij vorige week af naar het Circuit Gilles Villeneuve. Op de mediadag deed hij niet bepaald zijn best iets van die spanning weg te nemen. In de algemene persconferentie had Verstappen geen zin te verhullen dat hij al die vragen over de afgelopen races spuugzat was.

De Britse tabloids roken bloed. Toen een Daily Mail-journalist hem vroeg waarom hij toch bij zoveel incidenten betrokken was, was de Nederlander er klaar mee. ‘Nog meer van die vragen en de volgende krijgt een kopstoot’, zei Verstappen grappend om zijn ergernis te onderstrepen. Een uur later was op de site van The Daily Mail te lezen dat Verstappen riskeerde ‘zijn bazen nog bozer te maken’.

Zegen en vloek

Het is de uitgesproken kant van Verstappen die van hem een boeiender persoon maakt dan het gros van zijn collega’s; grijze muizen die in persconferenties vaak van cliché naar open deur gaan. Het is ook de kant die zijn leven nog lastiger maakt bij tegenspoed. Want zonder dat er een meter was gereden, stond Verstappen in Canada met 1-0 achter.

Hij kon op één manier zijn critici de mond snoeren: excelleren op het circuit. En dat deed hij. In Canada was Verstappen voor het eerst in zijn loopbaan de snelste in de drie vrije trainingen. De eerste startplek zou lastig worden, omdat Mercedes en Ferrari tijdens de kwalificatie steevast extra vermogen vrijmaken in hun krachtbronnen. Die luxe heeft Verstappens team Red Bull niet.

Verstappen sproeit champagne over Sebastian Vettel en Valtteri Bottas om de overwinning te vieren. Foto ANP

Toch succes

Toch lukte het Verstappen met een zinderende kwalificatieronde naar de derde startplek te rijden op minder dan twee tiende van een seconde van poleposition. ‘Ik denk dat ik nog steeds weet hoe te rijden’, zei Verstappen over de boordradio tegen teambaas Horner.

In de race gokte Red Bull met een afwijkende bandenstrategie op succes. Het team startte op zachtere banden dan Ferrari en Mercedes. In de praktijk komt dat neer op meer snelheid, maar ook meer slijtage dus een eerdere pit stop. De opdracht voor Verstappen: zo snel mogelijk na de start de twee auto’s voor hem inhalen.

Dat plan kon de prullenbak in toen achter hem Lance Stroll (Williams) en Brendon Hartley (Toro Rosso) elkaar spectaculair uit de race ramden. De auto’s lieten een spoor van brokstukken achter op het circuit. De safetycar kwam op de baan en Verstappen reed zijn essentiële eerste rondjes in slakkentempo achter de neutralisatiewagen.

Daarmee was ook meteen de angel uit de race. Ferrari-coureur Vettel reed soeverein naar de zege en nam de WK-leiding over van Lewis Hamilton, Valtteri Bottas (Mercedes) hield simpel stand op de tweede plaats. Verstappen reed daarachter foutloos en op cruisecontrol naar zijn tweede podium van het seizoen.

Teambaas Horner vond Verstappen het hele weekeinde sterk, zei hij voor de camera van Ziggo Sport: ‘Hopelijk leidt dit een reeks goede resultaten in’.