Ryder Cup persoonlijk drama voor Woods, sterkste Amerikaanse team ooit werd volledig verpletterd

Tiger Woods tijdens de Ryder Cyp. Foto Reuters

Woods verloor alle vier zijn wedstrijden, nadat hij in de vorige zeven ontmoetingen ook al nooit zijn stempel op het grootste spektakel dat golf kent, had kunnen zetten.

De man die vorige week op het Tour Championship zowel alle Europeanen en Amerikanen als kleuters te kijk zette, liep drie dagen lang met zijn hoofd naar beneden over het waterrijke Le Golf National bij Parijs, waar dit keer de tweejaarlijkse strijd plaatsvond. Alleen het horen van het woord Ryder Cup doet hem al verkrampen. Na afloop probeerde hij nuchter te blijven. ‘Ik heb mijn team niet aan punten kunnen helpen.’

Sinds 1993 hebben de Amerikanen ook niet meer kunnen zegevieren in Europa, terwijl ze telkens de favoriet waren. Dat is net of het beste voetbalteam uit Europa al 25 jaar niet op Amerikaanse bodem van de VS had kunnen winnen. Want golf is de Amerikaanse volkssport. De helft van alle golfcourses in de wereld – zo’n 16 duizend - ligt in de VS ondanks de fenomenale groei van deze sport in met name Azië. Alleen New York telt er al bijna honderd binnen de stedelijke agglomeratie. Op het door Tiger Woods gewonnen Tour Championship van de dertig beste spelers in de wereld stonden vorige week zeven Amerikanen in de toptien. Van de Europeanen waren dat alleen Justin Rose en McIlroy. De Ryder Cup is een heel andere wedstrijd.

Golf als teamsport

Niet alleen is golf in de Ryder Cup ineens een teamsport – 16 van de 28 wedstrijden zijn zogenoemde foursomes en fourballs – maar ook geldt het matchplay-systeem. Het gaat niet om de laagste score maar wie de meeste holes wint. En daarin tonen de Europeanen de meeste vechtlust. Ze zijn ook uitzinniger in hun vreugde-uitingen. ‘Wie zegt dat golf saai is, had vandaag hier eens moeten kijken naar de dolzinnige vreugde’, aldus de Europese teamcaptain Thomas Bjorn. Hij wees erop dat alle twaalf Europese spelers tenminste punten voor het team hadden gehaald. ‘En toen ik ze maandag hier ontving, wist ik dat het een goede groep was – alleen al de wijze waarop ze zorgden voor elkaar.’

Zelfs de Britten – de grootste delegatie van het Europese team – gaan vol voor de blauwe vlag met gouden sterren die ze anders zo haten. Ian Poulter, een Engelsman die nog nooit een major won, is daarvan het voorbeeld bij uitstek. Elke keer presteert hij juist tijdens de Ryder Cup op zijn best en zondag versloeg hij Dustin Johnson, de nummer één in de wereld, om na afloop in een doldwaze rode brievenbus rond te lopen vanwege zijn bijnaam: Postbode Poulter, die altijd ‘levert’.

De Spanjaard Sergio Garcia die dit jaar nog niets fatsoenlijks heeft gepresteerd, legde Rickie Fowler zondag over de knie en is nu met 25 1/2 punt Nick Faldo gepasseerd als succesvolste Europese Ryder Cup-speler ooit. De Italiaan Francesco Molinari versloeg good old Phil Mickelson voor wie het zonder twijfel zijn laatste Ryder Cup-was. Wat Molinari na afloop zei, was bijna symbolisch. ‘Dit is het mooiste wat er in deze sport is, zelfs mooier dan het winnen van majors.’ De Italiaan won al zijn vijf wedstrijden en werd de cultheld van het golfpubliek in Parijs.

John Rahm viert de winst op de Ryder Cup. Foto Getty Images

Grootste golfer, slechtste Ryder Cup-speler

Met Tommy Fleetwood was hij op vrijdag en zaterdag drie keer Woods de baas die eerst met Patrick Reed en later met Bryson DeChambeau samenspeelde. Zondag kreeg Woods in de singel klop van de Spanjaard Jon Rahm. De veertienvoudig major-winnaar is gewend de weg van hero naar zero te bewandelen en omgekeerd, maar in de Ryder Cup krijgt hij weinig kansen meer. Van de acht keer dat hij heeft meegespeeld in het team wonnen de Amerikanen maar één keer. Dat was in 1999 in Massachusetts. Tiger Woods dreigt zijn carrière te eindigen als de grootste golfer ooit en de slechtste Ryder Cup-speler ooit. Hij zei zich wel een beetje moe te voelen na zeven weken intensief te hebben gespeeld. ‘Ik ben aan rust toe en ga voorbereiden voor het nieuwe jaar.’ Jim Furyk, de Amerikaanse captain, wilde niemand de schuld geven: ‘Dit was een geweldige course en geweldig publiek. Het beste ooit. We hebben ons nooit zo welkom gevoeld in Europa.’

Hij zei er nog net niet bij dat hij Trump wel zou willen inruilen voor Juncker.