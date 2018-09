Ryder Cup: Europa zit op rozen, Amerika nog niet knock-out

Het Europese team heeft na twee dagen golf een riante voorsprong in de wedstrijd om de Ryder Cup tegen de golfers uit de VS. De Europeanen wonnen de ochtendsessie met 3-1. In de middagsessie haalden beide partijen twee punten, waardoor de tussenstand 10-6 is. Europa zit op rozen, maar de Amerikanen zijn nog niet knock-out.

Zaterdag vinden 12 singles plaats. In deze matchplay-competitie staan de Amerikanen voor de uitdaging om acht partijen te winnen. Dan eindigt de wedstrijd gelijk op 14-14 en houden ze de cup die ze twee jaar geleden wonnen in eigen huis. De Europeanen moeten 4 ½ punt halen om de Ryder Cup terug te veroveren.

Schlemiel van het toernooi is tot nu toe Tiger Woods die alle drie de wedstrijden in de fourballs en foursomes verloor en daarmee zijn al zwaar negatieve score in de Ryder Cup-historie verder verslechterde. In elk van de duels won hij van het duo Tommy Fleetwood en Francesco Molinari die daarmee drie punten voor Europa scoorde.

Woods speelde in de fourballs twee keer samen met Patrick Reed en in de foursomes zaterdagmiddag met Bryson DeChambeau. Maar de verandering van de medespeler hielp weinig. Ondanks het feit dat veel van de toeschouwers op Le Golf National vlakbij Parijs zich in tijgervellen hadden gehuld, liet hij het zelf afweten of kon hij zijn speelpartners niet inspireren.

De VS hebben zondag een wonderbaarlijke ontsnapping nodig om voor het eerst sinds 1993 weer op Europese bodem te kunnen winnen. Niets is onmogelijk. De Amerikaanse spelers staan bijna allemaal hoger op de wereldranglijst genoteerd dan hun Europese tegenstanders, maar op Le Golf National voelen de Europeanen zich het beste thuis.