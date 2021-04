Ryan Mason: van vreselijke blessure naar jongste trainer ooit in de Premier League

Tottenham's Ryan Mason tijdens de wedstrijd tegen Manchester City op 25 april. Beeld AP

Weinig Engelsen, laat staan buitenlanders, wisten wie de jongeman was die zijn ploeg afgelopen zondag met 1-0 zag verliezen in de finale van de Carabao Cup, zoals de Engelse League Cup tegenwoordig heet. Eigenlijk had daar José Mourinho moeten staan, maar die was zes dagen eerder White Hart Lane uitgestuurd. Met de Portugees vertrokken ook zijn vier assistenten en vertrouwelingen. Een geschikte opvolger voor deze zware functie bleek niet direct voor handen te zijn.

Daardoor kwam de weg vrij voor Mason, die het jeugdteam van de Noordlondense club onder zijn hoede had. Een paar dagen later leidde hij Tottenham Hotspur naar een felbevochten 2-1 thuisoverwinning op Southampton, waardoor de club zicht blijft houden op de vierde plek die recht geeft op deelname aan de Champions League. Hij brak het record van Attilio Lombardo, die 32 was toen hij in 1998 manager van Crystal Palace werd. In de top-5 jongste Premier League-managers staat ook Ruud Gullit.

Jeugdopleiding

Anders dan Gullit was Mason nooit een topspeler. Vanaf zijn achtste speelde hij in de jeugdopleiding van Spurs. In 2008 maakte de middenvelder als invaller zijn debuut in De Goffert, waar de Londenaren met 1-0 van NEC wonnen. Acht jaar lang bleef hij op de loonlijst van Spurs staat, maar hij werd in die jaren uitgeleend aan Doncaster Rovers, Yeovil Town, Millwall (samen met Harry Kane), Swindon Town en het Franse Lorient. In 2016 vertrok de eenmalig international voor omgerekend 15 miljoen euro naar Hull City.

Op 22 januari 2017 liep hij een ernstige schedelfractuur op tijdens een kopduel met Chelsea’s Gary Cahill. Het was een botsing die zorgde voor een angstvallige stilte op Stamford Bridge. Bij een operatie werd zijn schedel gerepareerd met veertien metalen plaatjes, vastgehouden door 28 schroeven. Mason werkte een jaar lang aan zijn terugkeer op het voetbalveld, maar uiteindelijk nam hij op medisch advies het besluit voorgoed te stoppen. Een tragisch einde.

Koppen

Kort daarop werd hij jeugdcoach bij zijn oude club. Aandacht kreeg Mason voor zijn oproep om, in navolging tot de Amerikanen, koppen in jeugdvoetbal te beperken en zelfs te verbieden voor kinderen onder de elf. Het was nota bene een kopbal van een City-verdediger die voorkwam dat Mason zich zondag onsterfelijk kon maken door zijn team te leiden naar de eerste prijs sinds 2008. Nu is het nu zijn taak om een plek in de top-4 te veroveren, waarbij Spurs concurrentie van Chelsea, West Ham, Liverpool en Everton heeft.

Ondertussen zoekt voorzitter Daniel Levy naar een permanente manager, want Mason wordt nog te onervaren geacht voor het grote werk. Tottenham zoekt een man die de To Dare is To Do-flair van weleer terug kan brengen. De namen van Brendan Rodgers (Leicester), Nuno Espírito Santo (Wolves) en de bij Juventus ontslagen Maurizio Sarri zijn genoemd, alsmede die van Erik ten Hag die twee jaar geleden met het jeugdige, aanvallende Ajax een grote indruk heeft achterlaten in Noord-Londen.