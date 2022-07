Ryan Crouser lost belofte eindelijk in, oermens uit Oregon stoot de kogel als verste weg

Ryan Crouser tijdens de WK atletiek in Eugene. Beeld AFP

Twee meter lang is Ryan Crouser, 144 kilogram zwaar. Een oermens, die een kogel verder kan stoten dan wie dan ook. Bij de WK in Eugene is hij de lokale held. Crouser werd geboren in Portland en groeide op in Boring, een dorp aan de rand van de hoofdstad van Oregon. Dat is twee uur rijden van Eugene vandaan, naar Amerikaanse begrippen om de hoek.

Dat de 29-jarige Crouser de beste kogelstoter ter wereld is, twijfelt niemand over. Hij werd olympisch kampioen in 2016 en prolongeerde die titel in 2021. Bij de olympische kwalificatiewedstrijden van vorig jaar verbrak hij in Eugene het wereldrecord dat met 23,12 al meer dan dertig jaar op naam van zijn landgenoot Randy Barnes stond. Crouser ging er ruim overheen: 23,37. Misschien nog wel een groter bewijs van zijn kunnen: voor de WK stonden van de vijftig beste stoten ooit er 25 op zijn naam.

Vervloekt

Wereldkampioen werd hij nooit. Zijn trainingsmaten en tegenstanders plaagden hem ermee. ‘Ze zeiden dat ik vervloekt was.’ Nieuw-Zeelander Tomas Walsh won in 2017, Amerikaan Joe Kovacs hield hem in 2019 in Doha van de wereldtitel af. En ook in Eugene lukte het Kovacs bijna om Crousers droom te verstieren. Met 22,89 in zijn vijfde poging zette de tweevoudig wereldkampioen de publiekslieveling onder druk. Het was ver voorbij de 22,71 die Crouser eerder stootte.

Crouser, de grote vriendelijke reus met rossige baard, ijsbeerde rond de kogelstootring. Hij moest lang wachten voordat hij Kovacs weerwoord mocht geven. De start van de 110 meter horden kreeg voorrang in het stadion. De Amerikaan is van nature een kalme kerel. Van wedstrijdspanning voorafgaand aan de WK had hij ook geen last, ging daags voor het toernooi rustig op forel vissen. Hij kent de goede plekjes in de buurt. En als hij eenmaal weer mag stoot hij doodgemoedereerd 22,94 meter, de winnende afstand.

Dat Crouser in de atletiek zou belanden was bijna een genetisch gegeven. De familie Crouser geldt als ‘track and field nobility’, atletiekadel. Zijn vader Mitch was discuswerper, mocht als reserve mee naar de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles en is zijn coach. Zijn oom Brian nam tweemaal als speerwerper deel aan de Spelen, in 1988 en 1992. In dezelfde discipline kwam zijn neef Sam in 2016 in Rio uit. Maar zo succesvol als Ryan, die na Parijs 2024 zichzelf wil omkatten tot discuswerper, was niemand in de familie.

Grootvaders schuur

Als 11-jarige probeerde hij kogelstoten voor het eerst, in de achtertuin van opa Larry, die daar van een berg zand een geïmproviseerde ring had gemaakt. Crouser zou er nog jaren lang zijn techniek bijschaven tot zijn kogel door het dak van zijn grootvaders schuur knalde.

Anders dan zijn familieleden studeerde Crouser niet aan de University of Oregon in Eugene. Hij had zijn zinnen gezet op een ingenieursopleiding en die bieden ze in het atletiekstadje niet aan. Hij koos voor een studie in Texas. Desalniettemin voelt Hayward Field vertrouwd. ‘Ik kom hier al 17 jaar.’

Het publiek brult en juicht als duidelijk is dat Crouser gewonnen heeft. De atleet geniet ervan. ‘Zo’n atmosfeer heb ik bij het kogelstoten nog nooit meegemaakt’, zegt hij later met de gouden medaille om zijn nek. ‘Het was het wachten waard om eindelijk wereldkampioen te worden, voor vrienden en familie, op een plek die voelt als thuis.’