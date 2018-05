Rwanda tegen Nederlandse Kamerleden: bemoei je met je eigen zaken

De nieuwe shirts van Arsenal.

‘Hoezo, onze zaken niet?’ reageert ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. ‘Dat zou zo zijn als wij geen relatie hadden met dat land. Maar die hebben we wel. Elk jaar gaat daar 5 miljoen euro aan belastinggeld naartoe. Wij zijn zeer begaan met de bevolking van het land.’

Rwanda betaalt Arsenal 30 miljoen euro, waarvoor in ruil de spelers van de Londense club drie jaar lang de tekst ‘Visit Rwanda’ op de mouw van hun shirt dragen. Daarmee wil de regering van Rwanda meer toeristen trekken naar de drie nationale natuurparken. De Kamerleden van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU toonden zich hierover eerder deze week verontwaardigd en hebben inmiddels vragen gesteld aan minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking, D66).

Staatssecretaris Nduhungirehe schrijft ook: ‘Deze arrogante en neokoloniale houding moet toch ooit ophouden!’ Wel kan er ook een kwinkslag van af: ‘De dag dat Ajax en Feyenoord wereldwijd net zo populair zijn als Arsenal kunnen wij ook zaken doen.’

Voordewind: ‘Dat is wel humor, al gaat Ajax volgens mij Champions League spelen en Arsenal Europa League. Maar goed, ik heb ook begrepen dat het land in 2020 op eigen benen wil staan. Afhankelijk van de antwoorden van Kaag zullen we kijken wat we gaan doen.’

Rwanda staat op de lijst van arme landen op plaats 19. ‘Ik ben er een paar keer geweest’, zegt Voordewind. ‘De hoofdstad Kigali ziet er goed uit, maar 50 kilometer daarbuiten is het beeld heel anders. Er is veel armoede. Het land is geen vrije democratie, er is persbreidel, oppositieleiders worden opgepakt. Kortom, er is nog een hoop te doen in het land.’

Als de ontwikkelingsrelatie wordt stopgezet, wat eerder is gebeurd, zou Nederland Rwanda via niet-gouvernementele organisaties kunnen steunen. Voordewind: ‘Als ons geld voor de regering van Rwanda ongewenst is, moeten we dat signaal serieus nemen en kijken of en hoe we op andere manieren kunnen helpen.’