Ruud van Nistelrooij: als spits een roofdier, als coach een leeuwentemmer

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij na afloop van de met 5-3-gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ruud van Nistelrooij kronkelt als een slang langs een wirwar aan Ajax-benen, van Aron Winter tot Frank Verlaat, en schuift de bal na een swingende solo diagonaal langs doelman Fred Grim. Het is 15 december 1999 en de spits van PSV scoort in de Arena drie keer tegen Ajax (1-3). Later dat seizoen scoort hij ook drie keer in de thuiswedstrijd (4-0).

Na de dribbel in Amsterdam rent hij naar de hoekvlag, waar hij knielt en het hoofd buigt. Zijn zaakwaarnemer en vriend Rodger Linse: ‘Die solo is de mooiste goal van Ruud die ik in Nederland heb gezien. Juist omdat het doelpunt bewees dat hij ook geweldig kon voetballen, terwijl hij later bij Manchester United en Real Madrid vaak werd gezien als pure afmaker.’

Bij zijn derde goal kopt Van Nistelrooij, hangend in de lucht, een voorzet van Arnold Bruggink diagonaal binnen. Het is zijn 22ste doelpunt in de competitie. Bruggink, eveneens bevriend met Van Nistelrooij, was destijds als een van de weinigen op de hoogte van de op handen zijnde scheiding van de ouders van de spits. ‘Typisch Ruud: op zo’n moment toch pieken. Ruud was extreem, die beukte door een muur heen. Hij kon focussen en imagineren. Terwijl ik het fijn vond om een beetje te kletsen voor de aftrap, zat hij in zijn bubbel. Het enige wat een trainer moest doen was: hem opstellen.’

Een paar maanden na die hattrick scheurt Van Nistelrooij een knieband. Het levert een jaar vertraging op bij zijn transfer naar Manchester United en kost hem het EK in Nederland en België. PSV wordt nochtans kampioen in 2000, net als in 2001, 2003, 2005, 2006, 2007 en 2008. PSV is de grootmacht in die tijd, Ajax meestal de achtervolger. Anno 2022 is het andersom. Koploper Ajax ontvangt zondag achtervolger PSV. Van Nistelrooij is niet meer de bezeten, egoïstische spits van toen, doch de evenwichtige, belezen trainer van nu, in zijn eerste seizoen in de eredivisie.

Trainerschap past hem

Hoe goed hij ook was als aanvalsleider, misschien past de rol van trainer beter bij zijn karakter. Hij heeft dat zelf ook wel eens geopperd. Insiders als Linse en voormalig doelman Ronald Waterreus begrijpen die opvatting. Van Nistelrooij wrong zich als spits noodgedwongen in de rol van egoïstische, nietsontziende doelpuntenmaker. Linse: ‘Al wil ik benadrukken dat hij ook als speler dacht aan het algemeen belang. Hard werken. Goals maken. Met zijn specifieke kwaliteiten wist hij dat PSV wedstrijden zou winnen als hij scoorde. Het uitgangspunt is veranderd, nu hij trainer is, al doet hij nog steeds alles om te winnen.’

Als trainer kan hij meer vertrouwen op zijn sociale inborst, op zijn kwaliteiten als intelligente verbinder. Linse, gedurende de hele loopbaan van Van Nistelrooij diens zaakwaarnemer: ‘Als je in het vak van trainer stapt, ga je heel snel leren. En lerend vermogen is de grote gave van Ruud. Alleen de manier van invloed uitoefenen is totaal veranderd, Ik denk dat het vak van trainer dichter bij zijn persoonlijkheid ligt.’

15 december 1999: Ruud van Nistelrooij schiet PSV in de Arena naar een 2-0-voorsprog tegen Ajax. Beeld ANP / Leo Vogelzang

Waterreus zag al in de nadagen van zijn loopbaan als spits, bij clubs als HSV en Malaga, de rustiger versie van Van Nistelrooij. De transitie was begonnen: van roofdier tot leeuwentemmer, bij wijze van spreken. Hij was niet meer zo van de uitbarstingen van woede als iets niet ging zoals hij wilde, zoals na een wissel in Tsjechië met Oranje, bij een reservebeurt op het WK van 2006 tegen Portugal of voor een bekerfinale met Manchester United op Wembley.

Linse: ‘Ruud is al jaren geen speler meer, ook niet in gedachten. Hij is helemaal klaar om het trainerschap op dit niveau uit te oefenen. Of dat succesvol zal zijn, weet je nooit vooraf. Het is zijn overtuiging dat het lukt. De tijd zal leren of dat gevoel klopt. Pas als je in het diepe wordt gegooid, merk je hoe goed je kunt zwemmen.’ Als trainer kan hij aan meer knoppen draaien dan hij als speler kon. Dat kan ook teleurstellingen opleveren, zoals zijn machteloze gevoel na het wegsturen van technisch directeur John de Jong eerder dit seizoen.

Woede, drive, bezetenheid

Zijn sociale karakter is hem behulpzaam. ‘Ruud is gewoon een ontzettend goede vent’, oordeelt Waterreus. ‘Maar in het veld zag je dat niet altijd terug.’ Naast het veld wel degelijk. Van Nistelrooij probeerde afgelopen zondag een gele kaart voor collega Rogier Meijer van NEC te voorkomen. Waterreus: ‘Dat had hij als speler nooit, echt nooit gedaan. Ik heb vorig jaar een weekje met hem meegelopen, bij Jong PSV. Iedereen ziet het heel erg zitten in hem, ook als mens.

‘Ik denk dat hij nu dichter bij zichzelf staat dan als speler. Toen was hij toch het roofdier dat op het maniakale af leefde voor goals, zeker bij United en Real Madrid. Woede, drive, bezieling, bezetenheid, hoe je het ook noemen wil, heeft hem daarbij veel opgeleverd. Al had hij ook het vermogen om ruzies snel goed te maken. Hij bleef niet hangen in woede. Die eigenschap komt hem nu van pas. Puur als speler vond ik hem bij PSV eigenlijk beter dan later in zijn loopbaan. Maar in de kleedkamer werd je soms knettergek van hem. Dan zat ik rustig te wachten tot we het veld opgingen, terwijl hij met een bal tegen de muur zat te bonken.’

Die ‘Ehrgeiz’ (eerzucht) van de voetballer, zoals Waterreus dat noemt, is niet altijd gemakkelijk voor een trainer, die uit tal van individuele belangen één groepsgevoel moet peuren. ‘Ik hoorde het Marco van Basten onlangs zeggen: als speler kun je een elftal afhankelijk maken van jou. Als trainer ben je dienend. Ruud heeft zichzelf helemaal leeggetrokken als voetballer. Hij heeft zijn ziel omgekeerd om de top te halen. Vergeet niet hoe geleidelijk zijn loopbaan verliep. Den Bosch, Heerenveen, voor 15 miljoen gulden naar PSV.’

Linse: ‘Anders dan Cruijff, Robben of Van Persie was hij op zijn 18de niet verzekerd van een grote carrière.’ Waterreus: ‘Het voelt alsof dit leven als trainer beter bij hem past, dat het realistischer is. Dit pak zit hem als gegoten. Eerlijk gezegd had ik dat niet zien gebeuren, maar het is een verademing om met hem te praten over het vak.’

Bruggink, met een lach, over de voorzet van rechts bij de derde goal destijds, in december 1999 tegen Ajax: ‘Die assist was best mooi, maar ik wist dat Ruud niet naar mij zou komen om me te bedanken. Hij rende standaard de andere kant op en ging los. Dat bedankje kwam later. Hoefde niet eens. Omdat hij een topgozer is, vergaf ik hem dat sowieso wel. Daarnaast regelde hij toch dat we vaak wonnen.’

Voor een trainer is dat egocentrisme, dat voor een speler ten goede kan komen aan het team, uit den boze. Volgens Bruggink snapte Van Nistelrooij dat direct. ‘Dit werk is complex, het managen van een grote spelersgroep en een grote staf. Ruud is het type dat zich ergens volledig in kan verliezen. Het is prettig voor hem om een ervaren coach als Fred Rutten naast zich te hebben. Niet alleen in voetbaltechnisch opzicht en in de omgang met spelers. Fred zegt ook: ‘Morgen zijn we vrij. Dat betekent dat je ook echt vrij bent, hè Ruud.’ Ook zijn echtgenote Leontien waakt voor overbelasting. Op een verjaardag gaat het nauwelijks over voetbal, maar over de kinderen, school en dat soort dingen.’

Winnen is een must

Van Nistelrooij schept nooit op over zijn spelersloopbaan. Het is alsof hij echt aan een nieuw leven is begonnen, waarin andere capaciteiten van zijn persoonlijkheid ontbolsteren. Druk voelt hij nog steeds, maar hij is iets gewend uit dat vorige leven, waarin kritiek op hem neerdaalde als hij een paar duels niet scoorde. Hij heeft alleen zijn passie als voetballer meegenomen naar het leven van de trainer.

Bruggink: ‘Het moeilijkste voor een oud-topspeler is om met iemand te werken die minder drive heeft dan jijzelf had. Die meer Bruggink dan Van Nistelrooij is. Ik vond dat voetballen ook gewoon leuk moest zijn. Ruud moest en zou scoren en winnen, die had het nooit over ‘leuk’.’

Björn van der Doelen, de voormalige middenvelder die eveneens speelde in die 1-3 in de Arena: ‘Ruud gedijde bij druk. In vijandige sfeer ging hij beter spelen. Van Bommel, Nilis, Waterreus en ikzelf hadden dat ook. Bij wedstrijden kroop hij in die rol. Dan was hij echt een roofdier; alleen bezig met het binnenhalen van zijn buit. Daarbuiten was hij goed met iedereen en maakte graag grappen. Hij ging niet vaak mee op stap, behalve aan het eind van het seizoen als de prijzen binnen waren. Dan ging het nooit over voetbal.’

Van der Doelen leidt de gemoedstoestand van Van Nistelrooij af aan diens kin. ‘Soms zie ik de oude Ruud langs de lijn. Dan gaat die kin omhoog, dan vindt-ie het he-le-maal niks, kookt hij van binnen en zou hij het liefst het veld inrennen, volgens mij. In zijn spelerstijd bleef hij een tijdje kwaad. Nu hij ouder is, komt hij rustiger over. Nu gaat die kin snel weer naar beneden.’