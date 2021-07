Russische vrouwenturnploeg verrast, Naomi Osaka bezwijkt onder de druk

De winnaar

Vladislava Oerazova van de gouden Russische turnploeg. Beeld EPA

Na de olympische titel bij de mannen hebben de Russen ook het turngoud veroverd in de landenwedstrijd bij de vrouwen.

De Russinnen profiteerden van het uitvallen van de Amerikaanse turngrootheid Simone Biles. Zij maakte een misstap op het onderdeel sprong en kwam daarna niet meer in actie. Biles kwam met een opmerkelijke verklaring voor haar afmelding. De 24-jarige turnkampioene zegt dat ze mentaal aan het worstelen is met wat zaken.

Biles is een van de grootste sportsterren op de Spelen van Tokio. De viervoudig olympisch kampioene was van plan om in Japan geschiedenis te schrijven met zes gouden plakken. Zonder verder in actie te komen in de landenwedstrijd won ze zilver. Haar teamgenoten Jordan Chiles, Sunisa Lee en Grace Mc Callum kwamen tot een score van 166.096. Het brons ging naar de Britse turnsters. Het is onduidelijk of Biles individueel nog in actie komt. Ze plaatste zich ook voor de meerkampfinale en alle toestelfinales.

Het Amerikaanse turnen heeft de laatste jaren veel te verduren gehad na het misbruikschandaal rondom de teamarts Larry Nassar, die turnsters misbruikte onder het mom van een medische behandeling. Ook Biles was een van zijn slachtoffers. Bij de Amerikaanse bond werd lang de kop in het zand gestoken.

Rusland, dat voor het eerst sinds 1992 zowel bij de mannen als bij de vrouwen de landenwedstrijd won, pakte met een puntentotaal van 169.258 de eerste olympische gouden medaille in bijna dertig jaar tijd. Al ging de titel niet naar Rusland, maar naar het fictieve land ‘ROC’, het Russisch Olympisch Comité. Het land zit nog altijd een straf uit vanwege het door de overheid georganiseerde dopinggebruik in de sport en mag daarom van het IOC alleen op een neutrale manier in actie komen.

De 335 Russen die naar Tokio zijn gekomen mogen geen Russische trots uitdragen. Bij winst krijgen ze in plaats van het volkslied muziek van Tsjaikovski te horen. De landsvlag is taboe. Bij de medaille-uitreiking keken Vladislava Oerazova, Viktoria Listoenova, Angelina Melnikova en reserve Lilia Achaimova naar een verzonnen vlag met de olympische ringen en een vlam in de Russische kleuren wit, blauw en rood.

De verliezer

Naomi Osaka in haar partij tegen Marketa Vondrousova. Beeld AFP

De trots van Japan, tennisster Naomi Osaka, is al in de derde ronde uitgeschakeld op het olympisch tennistoernooi in Tokio. Osaka verloor met 6-1, 6-4 van de Tsjechische speelster Marketa Vondrousova.

Osaka kreeg bij de start van de Olympische Spelen de eer toebedeeld om het olympische vuur te ontsteken. Zij werd gepresenteerd als het boegbeeld van het nieuwe, multiculturele Japan. Maar toen de dochter van een Haïtiaanse vader en Japanse moeder verloor, sloeg de sympathie voor de speelster op deJapanse sociale media om.

De viervoudig grandslamwinnares, die opgroeide in Amerika, kreeg een stortvloed aan commentaren over zich heen. Ze werd onder meer bekritiseerd omdat ze geen vloeiend Japans spreekt. Ze zou om die reden geen goede vaandeldrager zijn voor Japan, waar de bevolking in sommige regio’s nog lijdt aan xenofobie.

Osaka zei na het verlies dat ze erg last had van de druk om te presteren voor haar geboorteland. ‘Het zijn mijn eerste Olympische Spelen. Het was alsof alles waar ik normaal op kon vertrouwen, niet lukte. Ik ben teleurgesteld na elke nederlaag, maar deze doet meer pijn dan anders.’

De 23-jarige speelster won dit jaar op de Australian Open haar vierde grandslamtitel. Op Roland Garros verklaarde ze plotseling de verplichte persconferenties te boycotten. Osaka had eerder veel lof ontvangen voor haar steun aan de Black Lives Matter-beweging. Maar deze boycot kreeg geen bijval, ook niet van collega-tennissers.

Na alle heisa besloot Osaka zich terug te trekken uit het toernooi met de verklaring dat ze mentaal lijdt onder de druk die haar succes met zich meebrengt. Ze zegt dat ze na haar eerste triomf op de US Open in 2018 kampte met perioden van depressie. Na haar vroege aftocht in Parijs sloeg Osaka Wimbledon dit jaar over.

Osaka is de best betaalde sportvrouw ter wereld. De tennisster is een grootheid in Japan, waar ze op de reclameborden staat als het gezicht van tal van merken, van spijkerbroeken tot salades. Tussen mei 2019 en mei 2020 verdiende ze volgens het zakenblad Forbes 37.4 miljoen dollar aan prijzengeld en sponsorinkomsten. Nog nooit verdiende een sportvrouw in een jaar tijd zoveel geld.