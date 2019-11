Russische sport vreest boycot Spelen Tokio na gesjoemel

Herman Ram, directeur Dopingautoriteit, spreekt tijdens de opening van een dopingconferentie, georganiseerd door de Dopingautoriteit, NOC*NSF en de KNWU. Beeld ANP

Herman Ram, voorzitter van de Nederlandse antidopingautoriteit, was daarom niet verbaasd over de cyberaanvallen die de afgelopen tijd werden uitgevoerd op minstens zestien nationale- en internationale sport- en antidopingorganisaties.

Op het moment dat het Russische hackerscollectief Fancy Bear in september bezig was met de aanval, werd er in Parijs op de internationale conferentie tegen doping van de Unesco gepraat over nieuwe maatregelen tegen landen die dopinggebruik faciliteren. ‘Bij de Unesco gaat het eigenlijk nergens over’, zegt Ram, die zelf niets merkte van de cyberaanval. ‘De maatregelen van de Wada gaan veel verder. Bij de Unesco gaat het om lichte sancties, zoals het niet meer mee mogen besluiten over subsidies, of geen zitting meer mogen nemen in een commissie. Dat vinden de Russen al zo erg dat ze alles uit de kast halen. Elke dreiging wordt verafschuwd.’

Vergeldingsactie

De Russen hopen volgens Ram bij de cyberaanval pikante details naar boven te krijgen van internationale atleten. Daarmee willen ze laten zien dat de rest van de wereld het ook niet zo nauw neemt met de regels in de sport. Vorig jaar werden de medische gegevens van 250 topsporters gestolen door Russische spionnen.

Daar zat ook informatie bij over drie onbekend gebleven Nederlandse atleten. Het zou een vergeldingsactie zijn voor de uitsluiting van Russische sporters aan de Winterspelen van Pyeongchang. ‘De hackers richten zich op de medische dispensatie waar in Europa en Amerika zo scheutig mee om wordt gegaan. Ze willen laten zien dat iedereen in hun ogen gedrogeerd aan de start staat.’

Russen zijn sinds september 2018 weer welkom op internationale sporttoernooien toen het Internationaal Olympisch Comité de Russische ban ophief. Russische sporters werden uitgesloten van deelname omdat het land er een door de staat gestuurd dopingprogramma op nahield. Om het misbruik te verbergen werden op de Winterspelen in Sotsji in 2014 buisjes met besmette stalen door een geheim gat in de muur van het dopinglab naar buiten gesmokkeld.

Oude verrotte aanpak

Alleen in de atletiek bleef de schorsing staan. Aantoonbaar schone Russische atleten die nooit in verband zijn gebracht met doping mogen wel onder een neutrale vlag meedoen aan internationale toernooien.

De enige voorwaarde waar Rusland nog aan moest voldoen was het overhandigen van de gegevens uit het Russische dopinglab aan de Wada. Het gaat om informatie over duizenden dopingcontroles. Na lang zeuren werden de bestanden overhandigd, maar niet zonder dat er eerst mee geknoeid werd.

In een interview met de NOS zei de nieuwe directeur van het Russische antidopingagentschap Rusada Joeri Ganoes deze week dat hij vreest voor verregaande consequenties. Hij is bang dat de Russische sport alles kwijt zal raken. ‘Ik weet persoonlijk niet wie er heeft geknoeid met de gegevens. De kans is groot dat Rusland weer uitgesloten zal worden.’

Ganoes wil de ‘oude verrotte aanpak van vijf jaar geleden’ veranderen. Hij denkt dat daar nog een jaar of drie tot vier voor nodig is. Eind september sprak de Wada nog over nieuwe sancties, waar uitsluiting van alle internationale sporttoernooien er één van kan zijn. Er werd opheldering geëist over de geleverde gegevens die niet betrouwbaar leken. Rusland diende nog 31 vragen te beantwoorden.

Nu nieuwe sancties dreigen, trachten de Russen de wereld te overtuigen dat de situatie is verbeterd. ‘Je ziet overal lobbyisten die contact zoeken met ambassades en regeringen. Ze hebben vaak al vertalingen van het Russische standpunt in de landstaal’, zegt Ram. Hij vertrekt volgende week naar de wereldantidopingconferentie in Polen, waar het onderwerp ook op de agenda zal staan. In december wordt er waarschijnlijk een besluit genomen over de toekomst van de Russen.