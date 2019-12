Russische schaker Aleksejenko krijgt wildcard kandidatentoernooi

Beeld REUTERS

Zowel in de World Cup als in het eindklassement van de vier Grand Prix-toernooien eindigde hij op de derde plaats, die net geen recht gaf op automatische kwalificatie. Bovendien bleef Anish Giri hem voor in de race om het kandidatenticket voor de speler met de hoogste gemiddelde rating in 2019.

Ook de laatste reddingsboei, de wildcard, werd de Fransman niet gegund. De Russische organisatoren van het kandidatentoernooi in Jekaterinburg wezen landgenoot Kirill Aleksejenko aan als achtste deelnemer.

Een smeekbede van Vachiers manager om sportieve gerechtigheid te­ ­laten prevaleren boven landsbelang en eventueel een match tussen Aleksejenko en Vachier te arrangeren, werd voor kennisgeving aangenomen.

De keuze voor de 22-jarige Aleksejenko ligt op het eerste gezicht niet voor de hand. Hij kwam niet in aanmerking voor deelname aan de Grand Prix en in de World Cup strandde hij in de vierde ronde. Omdat hij pas onlangs de elitegrens van 2.700 ratingpunten overschreed, speelde hij nog nooit een prestigieus invitatietoernooi.

Dat hij niettemin de wildcard heeft gekregen, dankt Aleksejenko aan het feit dat hij als enige Rus voldeed aan de beperkende voorwaarden. Terwijl spelers als Karjakin, Doebov en Svidler faalden in de diverse kwalificatiewedstrijden, eindigde Aleksejenko op de derde plaats in het sterkst bezette open toernooi van het jaar op het eiland Man, waarin één kandidatenplaats op het spel stond.

Zijn andere grote wapenfeit in 2019 verrichtte Aleksejenko in de slotronde van het Europees teamkampioenschap. Dankzij zijn winstpartij op de Pool Piorun veroverde Rusland het goud vóór ­Oekraïne.

Beeld rv