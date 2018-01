Russische schaatster mag wel naar Spelen maar wil niet vanwege 'smerige politieke spelletjes'

Iedere sporter moet zelf beslissen, en gelukkig is er geen goede of foute beslissing Veronika Gibadiëva, sportcommentator

Zelf voldeed Graf aan de verscherpte toelatingseisen. Die bestaan onder meer uit een brandschoon dopingverleden - Denis Joeskov mist de Spelen omdat hij elf jaar geleden veroordeeld werd voor marihuanagebruik.



In haar woonplaats Kolomna vertelde Graf vorig jaar aan de Volkskrant dat de rapporten over een Russisch staatsdopingprogramma voor onrust zorgden in het Russische schaatsteam. 'Niet veel mensen bij ons spreken Engels. We horen alles via internet en tv. Maar ieder kanaal zegt wat anders. Vrienden van mij in Nederland hebben een keer het journaal bij hun op tv voor me vertaald. Daar zeggen ze heel andere dingen over de oorlog in Oekraïne en Syrië dan bij ons op tv.' Voor doping - ook gelieerd aan politiek, redeneerde Graf - geldt hetzelfde.